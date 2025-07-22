Казахстан похвалився зростанням економіки

Економічне зростання в Узбекистані в січні-червні 2925 року становило 7,2% проти аналогічного періоду минулого року.

Про це повідомило національне Агентство статистики, передає "Інтерфакс-Україна".

"За попередніми даними, обсяг валового внутрішнього продукту Республіки Узбекистан за січень-червень 2025 року зріс на 7,2% до відповідного періоду 2024 року", - йдеться в повідомленні.

У першому півріччі 2024 року ВВП країни зріс на 6,4%.

За даними статистики, промислове виробництво за шість місяців цього року збільшилося на 6,6% (роком раніше - зростання на 7,8%), сільське господарство - на 4% (+3,8%), сфера послуг - на 8,2% (+6,4%), інвестиції в основний капітал - на 5,5% (+36,6%).

Нагадаємо:

ВВП Узбекистану 2024 року зріс на 6,5%. Відповідно до ухваленого в грудні закону про держбюджет, влада припускає в поточному році економічне зростання на 6%. У травні Центробанк країни підвищив прогноз зростання ВВП на поточний рік на 0,5 в. п. порівняно з січневою оцінкою - до 6,5%.