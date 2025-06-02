Сигнал для Москви: Британія побудує 12 атомних підводних човнів

Велика Британія розширить флот атомних підводних човнів і побудує 12 нових підводних човнів SSN-AUKUS, а також вкладе 15 млрд фунтів стерлінгів ($20,25 млрд) у програму створення ядерних боєголовок.

Про це повідомив британський уряд.

Один підводний човен планується будувати кожні 18 місяців.

Таким чином, до кінця 2030-х субмарини SSN-AUKUS повинні будуть замінити сім діючих підводних човнів класу Astute.

Очікується, що збільшення флоту змінить британську суднобудівну галузь і дасть змогу створити понад 40 тис. висококваліфікованих робочих місць по всій країні.

"Як британська програма зі створення суверенних боєголовок, так і британський підводний флот зі звичайним озброєнням забезпечать безпеку Великої Британії та НАТО на десятиліття вперед", - зазначили в британському уряді.

Міністр оборони Великої Британії Джон Хілі наголосив, що Лондон має діяти рішуче, "щоб протистояти російській агресії". За його словами, збільшення флоту підводних човнів стане сигналом для Москви про готовність Великої Британії "битися, якщо буде потрібно".

Нагадаємо:

Велика Британія закликала країни "Групи семи" погодитися на зниження цінової стелі для російської нафти, заявивши, що цей крок необхідний для посилення тиску на лідера Кремля Володимира Путіна з метою припинення війни проти України.