Чехія пропонує скасувати тимчасовий захист для українців після перемир’я або закінчення війни

Палата депутатів, нижня палата парламенту Чехії, схвалила в третьому читанні збір законів Lex Ukraine VII, що дозволяє продовжити тимчасовий захист шукачів притулку з України на рік. Водночас, там думать, що робити після завершення бойових дій.

Про це повідомляє Укрінформ.

Закон продовжується щороку, нинішній спливає в останній день березня.

«Закон діє до 31 березня 2025 року, але при цьому до середини березня має відбутися електронна реєстрація тих українців, які ще проживають у нашій країні. І тут також в інтересах безпеки всіх нас, щоб реєстрація відбулася правильно, щоб лише ті, хто тут живе, справді мали право на будь-яку підтримку та допомогу чеської держави», – заявив у своєму виступі на засіданні міністр внутрішніх справ Віт Ракушан, закликаючи депутатів ухвалити документ до кінця року.

Він розраховує, що Сенат зможе обговорити закон на одному з перших засідань у січні, після чого його має підписати президент.

Українці, які мають у Чехії стабільну роботу і не отримують державну допомогу, матимуть право претендувати на спеціальний дозвіл на довгострокове проживання і через п'ять років – претендувати на дозвіл на постійне проживання.

Ракушан торкнувся також питання щодо планів на період після завершення бойових дій в Україні.

«Коли буде перемир’я або кінець війни, в цей момент має закінчитися надання тимчасового захисту, від цього моменту ми не надаватимемо тимчасовий захист», - пояснив міністр.

Ці плани обговорюються з Польщею, яка головуватиме в Раді ЄС з початку наступного року.

Наразі в Чехії перебуває близько 380 тисяч біженців війни з України. Збільшення числа українців перед зимою не зафіксовано.

Європейський Союз ухвалив рішення про тимчасовий захист для українців, який діє до кінця березня 2026 року.

Нагадаємо:

Кількість поляків, які виступають за прийняття українських біженців, впала до 53%, що є найнижчим показником з лютого 2022 року, коли 94% респондентів заявили, що підтримують приймання біженців.