ЄЦБ очікує на кадрові перестановки на тлі можливої торгівельної війни із США

Протягом 2025 року закінчується термін повноважень семи з 26 керівників Європейського центрального банку, що веде до найбільшої кадрової перестановки з 2019 року.

Про це повідомляє Bloomberg.

У січні 2025 року закінчився термін одного з керівників, два з них залишать посаду у червні, ще два – у липні, ще один у серпні і один у грудні.

Серед них - найстарший за віком член ради Клаас Кнот з Нідерландів, а також кілька колишніх міністрів фінансів, які були ветеранами боргової кризи в Європі і чий досвід може знадобитися в умовах чергового скорочення бюджетів і розгортання можливої торгівельної війни із США.

Хоча радикальна зміна курсу у Франкфурті (головному офісі ЄЦБ) малоймовірна, це означає, що спостерігачі ЄЦБ матимуть складніше завдання, а баланс між "яструбами" і "голубами" може змінитися.

Це далеко не ідеальний момент для кадрового перерозподілу, оскільки ймовірні тарифи президента Дональда Трампа щодо торгівельного ЄС загрожують вбити і без того мізерні очікування економічного зростання блоку.

"Ці зміни відбуваються в найгірший час, оскільки цього року ЄЦБ доведеться приймати складні рішення - економічні перспективи погіршилися і можуть погіршитися ще більше через очікувану політику Трампа, водночас інфляція все ще залишається занадто високою.

ЄЦБ з сімома новачками може бути більш схильним до помилок, - сказав керівник відділу макроекономічних досліджень ING Карстен Бжескі.

Остання порція даних з єврозони підсумовує виклик, який стоїть перед ЄЦБ: Валовий внутрішній продукт несподівано не збільшився наприкінці 2024 року, а інфляція підвела аналітиків, збільшившись у січні.

Нагадаємо:

Член правління ЄЦБ П'єро Чіполлоне попередив, що торгівельна війна адміністрації США з Китаєм може мати негативний вплив на єврозону, що складається з 20 країн.