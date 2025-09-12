Буркіна-Фасо скасовує візи для усіх африканців

Країна Буркіна-Фасо заявляє, що скасувала візові збори для всіх громадян країн африканського континенту, щоб полегшити пересування людей і товарів до країни.

Про це повідомляє BBC.

"Відтепер будь-який громадянин африканської країни, який бажає поїхати до Буркіна-Фасо, не буде сплачувати жодних візових зборів", – заявив міністр безпеки країни Махамаду Сана після засідання уряду, яке в четвер провів військовий лідер капітан Ібрагім Траоре.

При цьому африканські відвідувачі повинні будуть подати онлайн-заявку на візу, яка буде розглянута для затвердження, пояснив міністр.

Громадяни західноафриканських країн вже можуть подорожувати до Буркіна-Фасо без віз, однак це може змінитися в майбутньому, оскільки країна вийшла з регіонального блоку ЕКОВАС разом зі своїми сусідами, Малі та Нігером, які також перебувають під військовим правлінням.

Капітан Траоре, молодий солдат, який захопив владу в результаті перевороту 2022 року, позиціонує себе як захисник панафриканізму, часто критикуючи Захід і колоніалізм.

Він користується повагою на континенті завдяки своєму харизматичному лідерству. Його популярність підсилюється завдяки соціальним мережам, зокрема численним оманливим публікаціям, покликаним підкріпити його революційний імідж.

Скасування візових зборів для громадян континенту відображає прихильність Буркіна-Фасо до панафриканських ідеалів і сприяє регіональній інтеграції, йдеться в заяві інформаційної служби хунти, опублікованій пізно в четвер.

"Ця система безкоштовних віз для громадян Африки також сприятиме розвитку туризму та культури Буркіна-Фасо, а також покращить впізнаваність Буркіна-Фасо за кордоном", – додано в заяві.

Ініціативу щодо спрощення подорожей в межах континенту також підтримує Африканський союз (АС).

Раніше цього року Гана заявила, що всі власники африканських паспортів тепер зможуть відвідувати країну без візи.

Минулого року Кенія запровадила "безвізову" політику, згідно з якою більшість відвідувачів повинні подати онлайн-заявку на отримання дозволу перед виїздом зі своєї країни.

Африканські відвідувачі Руанди також не потребують візи для в'їзду в країну.