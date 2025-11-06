British Airways використовуватиме Starlink для постійного інтернету в літаках

Власник British Airways, компанія IAG SA, уклала угоду з компанією Starlink, що належить SpaceX, про надання послуг Wi-Fi на борту всіх п'яти авіакомпаній, що входять до авіаційної групи.

Про це повідомляє Bloomberg.

Starlink буде доступний на понад 500 літаках Boeing Co. та Airbus SE на далекомагістральних і короткомагістральних маршрутах, повідомила IAG у четвер у своїй заяві.

Пасажири зможуть почати користуватися цією послугою у 2026 році. Фінансові умови угоди не розголошуються.

IAG приєднується до Virgin Atlantic Airways Ltd., Air France-KLM та United Airlines Holdings Inc., які підписали угоди зі Starlink про заміну дорогого та обмеженого Wi-Fi.

IAG розглядала різних інтернет-провайдерів для заміни своєї Wi-Fi-послуги, включаючи Project Kuiper від Amazon.com Inc.

Як зазначає Bloomberg, угода є черговою перемогою Ілона Маска на світовому ринку авіаперевезень.

Нагадаємо:

Європейські аерокосмічні групи оприлюднили в четвер попередню угоду про об'єднання своїх збиткових підрозділів з виробництва супутників, об'єднавши сили після місяців переговорів, щоб протистояти стрімкому зростанню конкурентів на чолі з компанією Starlink Ілона Маска.