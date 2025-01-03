Британська розвідка прогнозує труднощі для економіки РФ

Рішення Центрального банку Росії (ЦБР) утримувати ключову ставку на рівні 21% може посилити дисбаланс в економіці країни.

Про це у соцмережі X пише Міністерство оборони Великої Британії із посиланням на дані розвідки, передає Укрінформ.

Аналітики зазначають, що 20 грудня 2024 року ЦБР схвалив рішення утримувати ключову ставку на рівні 21%, що знаменує відхід банку від нещодавніх намірів боротьби з інфляцією. На останньому засіданні у листопаді ЦБР підвищив ключову ставку з 19% до 21%, що стало найвищим показником із початку повномасштабної російсько-української війни.

У зведенні йдеться, що російський бізнес все частіше критикує високі процентні ставки, однак інфляційний тиск, ймовірно, також посилюється, частково через нещодавню девальвацію рубля.

Експерти зауважують, що у листопаді 2024 року рубль знецінився до найнижчого рівня по відношенню до долара США з моменту вторгнення РФ в Україну у 2022 році (144 рублів за 1 долар США). У розвідці вважають, що падіння вартості рубля імовірно було спричинене оголошенням санкцій проти «Газпромбанку», після чого дані економічної статистики вказують на подальший перегрів російської економіки. У відповідь ЦБР оголосив про припинення купівлі іноземної валюти до 2025 року.

Водночас, йдеться у звіті, курс рубля залишався вищим за 100 за 1 долар США до 20 грудня минулого року, що призвело до широких ринкових очікувань щодо чергового підвищення ключової ставки.

«Рішення ЦБР утримувати ключову ставку на поточному рівні, ймовірно, посилить дисбаланси в економіці через інфляційні ефекти девальвації, дефіцит робочої сили та високі державні видатки», – вважають у Міноборони Британії.

Нагадаємо:

Велика Британія запровадила санкції проти компанії, яку вона описує як важливий елемент російського нафтового ринку.