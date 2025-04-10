Bosch закриває два заводи в Німеччині через економічну кризу

Відома компанія Bosch через проблеми в будівельній галузі та стриманість споживачів на тлі поточної економічної кризи закриває два заводи у Німеччині. Це торкнеться понад 500 співробітників.

Про це пише Bild.

Як пише видання, на цих заводах, що виробляють електроінструменти, випускають такі товари, як кутові шліфувальні машини і садову техніку. Надалі їх вироблятимуть на інших заводах, наприклад, в Угорщині.

"Це рішення дається нам важко. Уже діючі програми зі зниження витрат і підвищення ефективності недостатні", - повідомив Томас Донато, керівник напрямку Bosch Power Tools.

Профспілки анонсують опір.

"Це скандал, з яким ми будемо боротися всіма доступними засобами. Замість того, щоб виробляти в країнах з низькою оплатою праці, роботодавець повинен взяти на себе відповідальність за своїх співробітників, які приносили йому великі прибутки в хороші часи", - заявив Уве Гарбе з IG Metall Східної Саксонії.

Нагадаємо:

Німецький виробник електроніки Bosch купує у Johnson Controls бізнес з виробництва кондиціонерів.