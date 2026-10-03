Біля Оману невідомий снаряд влучив у нафтовий танкер
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Капітан нафтового танкера повідомив про влучання невідомого снаряда в судно поблизу узбережжя Оману.
Про це пише Reuters із посиланням на повідомлення британського центру морських торговельних операцій UKMTO.
Інцидент стався за чотири морські милі на схід від Оману — приблизно за 7,4 кілометра.
За даними UKMTO, усі члени екіпажу перебувають у безпеці.
На момент повідомлення даних про вплив інциденту на довкілля не надходило.
Нагадаємо:
Три нафтові танкери під прапором Ліберії зазнали влучань невстановлених снарядів під час проходження Ормузької протоки у вівторок, 29 вересня.