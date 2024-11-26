Президентка Мексики пригрозила Трампу митами у відповідь

Мексика в разі введення проти її товарів мит у США буде готова вжити аналогічних заходів у відповідь.

Про це заявила мексиканська президентка Клаудія Шейнбаум, пише "Інтерфакс-Україна".

"Одне мито потягне за собою інше у відповідь, і це триватиме, поки ми не поставимо під загрозу наші спільні компанії", - заявила Шейнбаум.

Раніше обраний президент США Дональд Трамп заявив, що може запровадити 25-відсоткові мита на мексиканські товари, якщо ця країна не обмежить потік нелегалів і наркотиків до США.

Мексиканська президентка, зі свого боку, заявила, що готова вести переговори щодо спірних питань, але зазначила, що, на її думку, наркотики є американською, а не мексиканською, проблемою.

Шейнбаум заявила, що "ні погрози, ні мита не вирішать проблеми міграції та вживання наркотиків у США".

Водночас вона наголосила, що Мексика вже вжила заходів для обмеження потоку нелегалів і наркотичних речовин у напрямку до США.