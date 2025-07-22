AstraZeneca інвестує $50 млрд у США та збудує найбільший у світі фармзавод

Британська фармацевтична компанія AstraZeneca планує інвестувати $50 млрд у розширення своєї присутності у США, включно зі створенням найбільшого у світі виробничого хабу в штаті Вірджинія.

Про це пише CNBC.

До 2030 року фармгігант спрямує $50 млрд на розвиток дослідницьких і виробничих потужностей у США. Основним об’єктом стане новий завод у Вірджинії, де вироблятимуть інноваційні препарати для контролю ваги та метаболічних розладів, включно з пероральним засобом на основі GLP-1 для лікування ожиріння.

Новий об’єкт стане найбільшим виробничим майданчиком фармацевтичної компанії у світі. Він передбачатиме широке впровадження штучного інтелекту, автоматизації та аналітики даних для підвищення ефективності виробництва.

Крім того, AstraZeneca планує масштабувати діяльність у сфері клітинної терапії — у штатах Меріленд, Массачусетс, Каліфорнія, Індіана та Техас. У рамках цієї стратегії буде створено десятки тисяч нових робочих місць.

Генеральний директор компанії Паскаль Соріо заявив, що такі інвестиції є доказом віри в американську біофармацевтичну екосистему. Вони також мають допомогти компанії досягти амбітної мети — збільшити річний дохід до $80 млрд, половину з якого планується отримувати саме з ринку США.