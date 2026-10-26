Аналітики прогнозують зниження бразильського ринку після несподіваної перемоги Лули

Перемога президента Бразилії Луїса Інасіо Лули да Сілви над Флавіо Болсонару на президентських виборах мала спричинити різку хвилю розпродажу на фінансових ринках країни в понеділок.

Про це повідомляє Reuters.

Бразильський фондовий ринок досяг рекордного рівня після того, як результати першого туру виборів на початку цього місяця вказували на перемогу Болсонару, що посилило надії інвесторів на уряд із більш дисциплінованою фіскальною політикою та хвилю пробізнесових заходів.

Аналітики Barclays заявили, що перемога Лули може спричинити хаотичні коливання на місцевих ринках.

"Курс USDBRL спочатку може досягти рівня 5,50... ринки будуть стежити за призначенням міністра фінансів, а також за сигналами щодо програмних пріоритетів, що випливатимуть із передвиборчих обіцянок, які вказують на більш м'яку фіскальну політику".

Вони додали, що бразильські державні облігації можуть подешевшати приблизно на 300 базисних пунктів у найближчі дні, що віддзеркалить динаміку після останніх виборів у 2022 році, коли Лула оголосив склад свого уряду та плани щодо менш обмежених витрат.

"Важливо мати на увазі, що в понеділок, ймовірно, спрацюють механізми автоматичного призупинення торгів: падіння індексу Ibov (фондового ринку) на 10 % призведе до 30-хвилинного паралічу ринку,

падіння на 15 % — до додаткової 1-годинної перерви, а падіння на 20 % надасть біржі B3 право на власний розсуд призупинити торги до кінця дня. Ми очікуємо, що принаймні частина з цього відбудеться", – йдеться в аналізі JPMorgan.

"Що стосується секторів, то внутрішні циклічні акції, ймовірно, сильно впадуть, тоді як експортери повинні показати кращі результати на тлі ослаблення валюти".

Аналітики JPMorgan також знизили свою оцінку державних облігацій Бразилії до "знизити вагу", що фактично є рекомендацією до продажу.

Нагадаємо:

26 жовтня президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва здобув перемогу на виборах, випередивши Флавіу Болсонару, та забезпечив собі історичний четвертий президентський термін.