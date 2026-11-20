Акції Japan Tobacco, виробника сигарет Winston і Camel, 20 листопада впали більш ніж на 10% після оголошення очікуваного збитку приблизно на $8,6 млрд через втрату контролю над російським бізнесом.

Про падіння акцій повідомляє Dow Jones.

За котируваннями MarketScreener, вартість паперів знизилася на 10,11% – до 5265 єн.

19 листопада Japan Tobacco повідомила, що очікує визнати збиток у розмірі 1,377 трлн єн через втрату управлінського контролю над сімома російськими підприємствами.

Їх передали під "тимчасове управління" указами Володимира Путіна від 5 та 6 листопада. Компанія пояснила, що юридично залишається власником активів, однак більше не може ухвалювати рішення щодо їхньої роботи, як раніше. Через це підприємства виключають із консолідованої звітності групи.

Japan Tobacco також переглянула прогноз на 2026 рік: замість чистого прибутку 662 млрд єн тепер очікує чистий збиток 724 млрд єн, або близько $4,5 млрд.

Прогноз річних дивідендів скоротили з 272 до 204 єн на акцію.

П'ятьом керівникам компанії на два місяці вдвічі зменшать базову винагороду. Троє директорів також не отримають бонусів за 2026 рік.

За попереднім прогнозом, російський бізнес мав забезпечити близько 10% виручки та 25% скоригованого операційного прибутку групи цього року.

Нагадаємо:

5 листопада російські активи японської компанії Japan Tobacco International передали у тимчасове управління. Компанію фактично захопили.

Вже 6 листопада Японія висловила протест щодо захоплення активів.

Контроль над російськими активами JTI отримало АТ "Промышленные активы", яке належить колишньому співробітнику ФСБ Сергію Дрьомову. Компанію зареєстрували у вересні 2026 року зі статутним капіталом 100 тисяч рублів.