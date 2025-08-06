Сворачивает ли власть реформы?

Новое правительство и власть в целом постоянно говорят о реформах, но данные свидетельствуют, что слова все больше расходятся с делами.

В последние годы чиновники не раз громко заявляли о продолжении реформ в стране, однако реальность несколько расходится с этими заявлениями.

Реформаторская активность в Украине устойчиво спадает. Об этом свидетельствуют данные проекта "Индекс реформ" от VoxUkraine, в рамках которого эксперты различных аналитических центров с 2015 года количественно оценивают прогресс экономических преобразований: от -5 до +5 баллов за закон, постановление или нормативно-правовой акт.

Речь идет не только об уменьшении количества реформ, но и о падении их качества.

От "турборежима" к стагнации

Свою каденцию президент Владимир Зеленский и монобольшинство "Слуги народа" начали с "турборежима". Законы тогда принимались рекордно быстро. В конце 2019 года эксперты зафиксировали десятки реформаторских решений.

Однако в начале 2020 года запал угас: после отставки правительства Алексея Гончарука реформы затормозились. Средние баллы индекса "просели" чуть ли не до нуля, а количество реформаторских решений уменьшилось втрое по сравнению с предыдущим кварталом.

Более того, конец 2020 года ознаменовался рекордом: впервые с 2015 года суммарная оценка реформ на двухнедельном отрезке ушла в минус. Причина - скандальное решение Конституционного Суда, разрушившее часть антикоррупционной системы (оно получило -4,5 балла). Так закончился первый цикл постмайданных преобразований. С тех пор реформаторская волна стагнирует. Есть несколько причин стагнации.

Во-первых - исчерпание потенциала "легких" и фундаментальных реформ. В 2014-2019 годах Украина осуществила ряд базовых преобразований: от создания Нацполиции и децентрализации до создания антикоррупционных органов, очистки банковской системы. В "новой" повестке дня не хватило масштабных идей.

Логический перерыв был неизбежен: самые болезненные решения уже реализовали, а более сложные задачи, например, трансформация судебной системы или реформа Службы безопасности Украины, натолкнулись на сопротивление системы.

Во-вторых, бюрократический саботаж и инерция госаппарата затормозили имплементацию многих принятых новаций. Часто законы оставались лишь на бумаге: подзаконные акты задерживались месяцами, а чиновники саботировали их выполнение. Свою роль сыграли кадровые ротации и политическая непоследовательность.

В-третьих, в 2022 году началась большая война. Вторжение России заставило власть переключиться на военный режим, отложив большинство мирных реформ.

Хотя чиновники заявляли, что "война не остановила реформ", на практике реформаторская активность весной 2022-го почти замерла. Принимались только самые необходимые решения, например, законы для экономической мобилизации, адаптации судов к военному положению, а системные изменения отошли на задний план.

В конце 2022 года власть ликвидировала скандальный Окружной административный суд. Тогда Зеленский назвал это решение восстановлением истории реформ. Однако восстановления не произошло и с тех пор реформаторская активность угасает. Хотя и очевидного "отката" реализованных реформ эксперты также не фиксируют.

Из 1 800 реформ последнего десятилетия только полсотни имели отсутствующий или отрицательный эффект. За последний год было только четыре решения со знаком "минус".

Если не учитывать попытки ликвидации независимости НАБУ и САП, то шагами назад были закон о "Клубе белого бизнеса" (его дискриминационная природа), максимальные наценки на лекарства (вмешательство государства в бизнес) и закон об усилении защиты прав добросовестного приобретателя, в частности прав на землю (коррупционные риски).

В каких сферах больше всего реформ

В некоторых сферах потенциал реформ исчерпан. Например, в монетарной, за которую отвечает Нацбанк: там остаются лишь точечные изменения.

Другие сферы показывают прогресс. Речь идет прежде всего о тех, которые касаются человеческого капитала и гуманитарной политики. После 2022 года именно в области культуры, образования и социальной политики приняты резонансные изменения. Большинство решений связаны с внутренне перемещенными лицами и защитой граждан от последствий войны.

В 2025 году самые высокие баллы получали социальные инициативы: внедрение мультидисциплинарных команд, расширение сопровождения в социальных услугах, упрощение условий получения субсидий для приемных и многодетных семей.

Доминирование "человеческого капитала" в повестке дня легко объяснить: война обострила вопросы национального единства, языка, культуры и поддержки пострадавших граждан, поэтому власть активнее принимает решения в этих сферах.

Зато экономические, антикоррупционные или управленческие реформы оказались в тени. Однако последние пункты среди тех, где прогресс Украины больше всего хочет видеть ЕС.