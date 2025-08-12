Трамп допускает продажу чипов Nvidia в Китай: названы условия

Трамп может разрешить Nvidia продавать "урезанный" Blackwell в Китае при условии отчисления США части доходов.

Об этом пишет Reuters.

Президент США Дональд Трамп заявил, что может позволить компании Nvidia продавать Китаю упрощенную версию своего передового графического процессора Blackwell, уменьшив его производительность на 30-50%.

Решение вызывает беспокойство в Вашингтоне, где обе партии давно стремятся ограничить доступ Пекина к американским технологиям искусственного интеллекта, чтобы не допустить усиления военного потенциала Китая.

"Даже урезанные версии флагманских чипов Nvidia могут позволить Китаю создать передовые суперкомпьютеры для ИИ", - предостерег Саиф Хан, бывший директор по технологиям и нацбезопасности в Совете нацбезопасности США.

Параллельно администрация Трампа заключила с Nvidia и AMD соглашение, по которому правительство США будет получать 15% дохода от продаж некоторых чипов в Китае. Это касается, в частности, модели H20, созданной для соблюдения экспортных ограничений, введенных при Джо Байдене.

H20 уже назвали "устаревшим" продуктом, которым Китай располагает. Трамп заявил, что согласился на его экспорт только в обмен на отчисление доли прибыли государству.

Nvidia и AMD подтвердили, что будут действовать в рамках экспортных правил США. В Китае же ранее обвиняли Вашингтон в "злонамеренном сдерживании" из-за технологических и торговых ограничений.

Напомним:

Nvidia и AMD согласились передавать правительству США 15% доходов от продажи чипов в Китае в рамках необычного соглашения с администрацией Трампа для получения лицензий на экспорт полупроводников.

Nvidia разместила заказ на 300 000 чипов H20 у тайваньской TSMC на прошлой неделе из-за сильного спроса из Китая, который заставил американскую компанию изменить свое решение и не полагаться только на имеющиеся запасы.

Дональд Трамп пообещал ввести 100% пошлину на импорт полупроводников, но заявил, что компании, такие как Apple, которые инвестируют в США, смогут избежать новых пошлин.

Чипы H20 компании Nvidia представляют угрозу безопасности Китая, заявило в воскресенье социальное медиа, связанное с государственными СМИ Китая, после того как Пекин выразил обеспокоенность относительно наличия в этих чипах "задней двери".