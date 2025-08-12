Трамп допускає продаж чипів Nvidia до Китаю: названо умови

Трамп може дозволити Nvidia продавати "урізаний" Blackwell у Китаї за умови відрахування США частини доходів.

Про це пише Reuters.

Президент США Дональд Трамп заявив, що може дозволити компанії Nvidia продавати Китаю спрощену версію свого передового графічного процесора Blackwell, зменшивши його продуктивність на 30–50%.

Рішення викликає занепокоєння у Вашингтоні, де обидві партії давно прагнуть обмежити доступ Пекіна до американських технологій штучного інтелекту, аби не допустити посилення військового потенціалу Китаю.

"Навіть урізані версії флагманських чипів Nvidia можуть дозволити Китаю створити передові суперкомп’ютери для ШІ", — застеріг Саїф Хан, колишній директор з технологій та нацбезпеки в Раді нацбезпеки США.

Паралельно адміністрація Трампа уклала з Nvidia та AMD угоду, за якою уряд США отримуватиме 15% доходу від продажів деяких чипів у Китаї. Це стосується, зокрема, моделі H20, створеної для дотримання експортних обмежень, введених за Джо Байдена.

H20 вже назвали "застарілим" продуктом, який Китай має у своєму розпорядженні. Трамп заявив, що погодився на його експорт лише в обмін на відрахування частки прибутку державі.

Nvidia та AMD підтвердили, що діятимуть у межах експортних правил США. У Китаї ж раніше звинувачували Вашингтон у "зловмисному стримуванні" через технологічні та торговельні обмеження.

