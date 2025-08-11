Nvidia и AMD будут платить США 15% от продажи чипов в Китае

Nvidia и AMD согласились передавать правительству США 15% доходов от продажи чипов в Китае в рамках необычного соглашения с администрацией Трампа для получения лицензий на экспорт полупроводников.

Об этом сообщает газета Financial Times.

Два производителя чипов согласились на финансовое условие как часть сделки, позволяющей получить лицензии на экспорт в Китай, которые были предоставлены на прошлой неделе, сообщили люди, знакомые с ситуацией, включая одного американского чиновника.

Американский чиновник сообщил, что Nvidia согласилась передавать 15% доходов от продажи чипов H20 в Китае, а AMD - от продажи чипов MI308. Два источника, знакомые с условиями сделки, сказали, что администрация Трампа еще не решила, как будет использовать эти деньги.

Financial Times сообщил, что департамент торговли начал выдавать лицензии на экспорт H20 в пятницу, через два дня после того, как генеральный директор Nvidia Дженсен Хуан встретился с президентом Дональдом Трампом. Американский чиновник также подтвердил, что лицензии для чипов AMD на китайском рынке также начали выдавать.

Такая сделка является беспрецедентной. По словам экспертов по экспортному контролю, ни одна американская компания ранее не соглашалась передавать часть своих доходов для получения лицензий на экспорт.

Но это соглашение соответствует политике администрации Трампа, когда президент призывает компании к определенным шагам, таким как инвестиции внутри страны, чтобы избежать введения тарифов и обеспечить создание рабочих мест и поступление доходов в США.

Анализы Bernstein оценивают, что, учитывая предыдущие прогнозы Nvidia до введения экспортных ограничений в начале этого года, компания продала бы около 1,5 млн чипов H20 в Китай в 2025 году, генерируя около $23 млрд дохода.

Соглашение о доходах от чипа H20 возникло на фоне критики Nvidia и администрации Трампа из-за решения продавать чипы в Китай. Американские эксперты по безопасности утверждают, что H20 поможет китайской армии и подрывает американскую позицию в области искусственного интеллекта.

Напомним:

Nvidia разместила заказ на 300 000 чипов H20 у тайваньской TSMC на прошлой неделе из-за сильного спроса из Китая, который заставил американскую компанию изменить свое решение и не полагаться только на имеющиеся запасы.

Дональд Трамп пообещал ввести 100% пошлину на импорт полупроводников, но заявил, что компании, такие как Apple, которые инвестируют в США, смогут избежать новых пошлин.

Чипы H20 компании Nvidia составляют угрозу безопасности Китая, заявило в воскресенье социальное медиа, связанное с государственными СМИ Китая, после того как Пекин выразил беспокойство относительно наличия в этих чипах "задних дверей".