Китайские государственные СМИ заявляют, что чипы Nvidia опасны для Китая

Владимир Туник-Фриз — 10 августа, 11:01
Getty Images

Чипы H20 компании Nvidia представляют угрозу безопасности Китая, заявило в воскресенье социальное медиа, связанное с государственными СМИ Китая, после того как Пекин выразил беспокойство относительно наличия в этих чипах "задней двери".

Об этом сообщает Reuters.

Чипы H20 также не являются технологически совершенными и экологичными, говорится в статье, опубликованной в WeChat аккаунтом Yuyuan Tantian, связанным с государственным телеканалом CCTV.

"Когда тип чипа не является экологичным, совершенным и безопасным, мы, как потребители, имеем право не покупать его", - говорится в заключении статьи.

Чипы искусственного интеллекта H20 были разработаны Nvidia для китайского рынка после того, как США ввели ограничения на экспорт передовых чипов искусственного интеллекта в конце 2023 года.

Администрация президента США Дональда Трампа запретила их продажу в апреле на фоне эскалации торговых напряжений с Китаем, но отменила запрет в июле.

31 июля китайский орган по надзору за киберпространством сообщил, что вызвал Nvidia на встречу, чтобы попросить американского производителя чипов объяснить, имеют ли его модель H20 какие-либо риски безопасности из-за "задней двери" - скрытый способ обхода обычной аутентификации или средств контроля безопасности.

Позже Nvidia заявила, что ее продукты не имеют "задних дверей", которые бы позволяли дистанционный доступ или контроль.

В своей статье Yuyuan Tantian заявил, что чипы Nvidia могут выполнять такие функции, как "удаленное отключение" с помощью аппаратного "бэкдора".

Комментарий Ююань Таньтяня появился после критики Nvidia со стороны People's Daily, другого китайского государственного СМИ.

Nvidia Китай

Китай

