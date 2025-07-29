Трамп разрешил Nvidia продать 300 тысяч чипов Китаю

Nvidia разместила заказ на 300 000 чипов H20 у тайваньской TSMC на прошлой неделе из-за сильного спроса из Китая, который заставил американскую компанию изменить свое решение и не полагаться только на имеющиеся запасы.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

В этом месяце администрация Трампа разрешила Nvidia возобновить продажи графических процессоров H20 (GPU) в Китай, отменив фактический запрет, введенный в апреле, целью которого было удержать передовые ИИ чипы от попадания в руки китайцев из-за опасений за национальную безопасность.

Nvidia разработала чип H20 специально для китайского рынка после того, как в конце 2023 года США наложили экспортные ограничения на другие свои AI чипы. Чип H20 имеет меньшую вычислительную мощность по сравнению с H100 от Nvidia или новой серией Blackwell, продаваемых на рынках вне Китая.

Новые заказы в TSMC предоставят к существующим запасам 600 000-700 000 чипов H20, согласно источникам, которые не были уполномочены комментировать эти данные и пожелали остаться анонимными.

Для сравнения, Nvidia продала около 1 миллиона чипов H20 в 2024 году, по данным американской исследовательской компании SemiAnalysis.

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг заявил во время поездки в Пекин в этом месяце, что уровень заказов на H20 определит, будет ли снова запущено производство, добавив, что любое возобновление поставок займет девять месяцев.

После поездки Хуанга The Information сообщило, что Nvidia сообщила своим клиентам, что у компании есть ограниченные запасы H20 и нет немедленных планов возобновить производство чипов.

Nvidia нужно получить экспортные лицензии от правительства США для поставки чипов H20. В середине июля компания заявила, что получила заверения от властей, что эти лицензии будут предоставлены в ближайшее время.

Министерство торговли США еще не одобрило эти лицензии, сообщили один из источников и третий источник.

В понедельник Nvidia отказалась комментировать новые заказы или статус своих заявок на лицензии. TSMC также отказалась комментировать ситуацию. Министерство торговли США не ответило на запрос о комментариях.

Nvidia попросила китайские компании, которые хотят приобрести чипы H20, подать новую документацию, в частности прогнозы объемов заказов от клиентов, сообщили один из источников и четвертый источник.