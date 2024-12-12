Украина получила бы до 15 миллиардов в бюджет от легализации крипторынка

Украина могла бы получить 14,8 млрд грн налогов от зарегистрированных криптобирж и с доходов граждан, если бы крипторынок был легализован.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры со ссылкой на данные аналитической компании Global Ledger.

По данным аналитической компании, украинцы формируют около 2,5% мирового трафика виртуальных активов.

Кроме того, в течение 2021-2024 годов мировые биржи получили 46 млрд грн прибыли от украинской аудитории.

Отмечается, что объем поступлений будет напрямую зависеть от концептов регулирования и налогообложения, которые будут заложены в закон о легализации.

В то же время по мнению министерства, криптоиндустрии поможет рынку развиваться "быстрее и прозрачнее".

"Так украинские блокчейн-специалисты смогут работать дома, а Украина - получать иностранные инвестиции для поддержки экономики в условиях войны", - пишет пресс-служба Минцифры.

Напомним:

В Украине с высокой вероятностью легализуют криптовалюту уже в первом квартале 2025 года, но на льготные условия налогообложения рассчитывать не стоит.