ИТ-аутсорсинг-2025: что ждет индустрию после турбулентного 2024 года

Украинская IT-отрасль в 2024 году переживала сложные времена, но остается одним из ключевых секторов экономики страны. Чего ждать дальше?

IT - вторая по объему экспортная отрасль, обеспечивающая 38% экспорта услуг в Украине. В первой половине 2024 года ее доля составила 11,6% (6,4 млрд долл.) от общего экспорта.

Несмотря на трудности и падение объемов экспорта (за девять месяцев 2024 года -4,6%), украинские IT-компании демонстрируют адаптивность, находят новые способы привлечения клиентов и пути выхода на новые рынки.

Источник: IT Research Ukraine 2024: устойчивость как новая реальность

До 2022 года IT-индустрия переживала настоящий бум. Клиенты охотно выбирали Украину в качестве провайдера услуг, а различные источники называли ее лучшей страной для IT-аутсорсинга в Восточной Европе. Спрос на цифровые решения во время ковида создал прецедент на рынке, поэтому украинские ИТ процветали. Образовался "рынок кандидатов" и компании соревновались в попытке нанять необходимого специалиста.

С началом войны все изменилось. Иностранные клиенты начали опасаться высоких рисков ведения бизнеса в Украине. Среди главных беспокойств - отключение электроэнергии, мобилизация сотрудников и вызовы, связанные с войной.

Из-за потери проектов украинские IT-компании столкнулись с массовыми сокращениями. По данным DOU, за первые шесть месяцев 2024 года 50 крупнейших IT-компаний сократили 2,4 тыс. работников или 2,9% от общей численности.

Такая тенденция наблюдается во всем мире. Технологические гиганты - Intel, Tesla, Google, Meta - тоже анонсировали увольнения. По оценке Layoffs.fyi, в 2025 году было сокращено более 130 тыс. рабочих мест в 457 компаниях.

Основные причины массовых сокращений в мире - инфляция и рост процентных ставок в Соединенных Штатах, экономическая неопределенность из-за выборов президента США, возвращение рынка к допандемическому спросу на цифровые решения, а также стремительный рост влияния ИИ на отдельные позиции.

Перспективы для сервисных компаний

Мировая экономика нестабильна и влияет на спрос на IT-услуги. В 2025 году ожидается постепенное улучшение, но о стремительном росте говорить рано.

Акции технологических гигантов растут. "Великолепная семерка" (Alphabet, Amazon, Apple, Meta Platforms, Microsoft, Nvidia и Tesla) обеспечила свыше 53% прибыли фондового рынка. Уолл-стрит ожидает, что к концу 2025 года индекс акций США достигнет по меньшей мере 6 500 пунктов, что означает рост цены на 9%.

Наем восстановится. Отрасль выходит из многолетнего спада, а на замену массовому придет качественный узконаправленный наем.

Спрос на ИИ-решения высок. ИИ уже приносит ценность бизнесу во многих отраслях, поэтому многие сферы будут нуждаться в применении ИИ, а это создаст дополнительный спрос на ИИ-решения во второй половине 2025 года.

Экономические перспективы США положительные. Предложения Трампа, в частности снижение корпоративных налогов, смягчение регулирований и введение новых тарифов, могут увеличить прибыли компаний и стимулировать экономический рост. Однако эти шаги также несут риск усиления давления на инфляцию.

Что будет с нами? Украинские ИТ являются частью глобального рынка, но мы имеем один критический момент, который влияет на наш рынок больше, чем на зарубежных игроков: война. Все зависит от развития событий в 2025 году, но в любом случае не стоит ожидать стремительного роста отрасли.

По словам моего коллеги Андрея Яворского из GlobalLogic, рынок будет падать из-за отсутствия значительных драйверов роста. Стремительного обвала не будет, но постепенно, на 100-200 млн долл. в квартал, ИТ-экспорт будет снижаться.

В Украине есть 2 тыс. IT-компаний, из них 47% - аутсорсинговые. Основные рынки - США, Британия, Мальта, Кипр (две последние используются скорее как офшорные зоны).

Мы тоже работаем в основном с клиентами из США и Британии. В начале 2022 года мы столкнулись с трудностями, как и большинство игроков на рынке: количество проектов временно уменьшилось на 10% из-за ухода нескольких ключевых клиентов.

Мы минимизировали риски для клиентов: обеспечили работников альтернативными источниками питания, оборудовали офис всем необходимым для работы во время блэкаутов, присоединились к "Дії.City" и теперь можем бронировать работников. В прошлом месяце мы успешно забронировали первого инженера.

Часть нашей команды (около 25%) работает за рубежом. Для некоторых клиентов это критически важно, поэтому мы нанимаем специалистов в ЕС. Конечно, мы всегда отдаем предпочтение украинцам - это одна из наших ключевых ценностей. Наш финансовый рост в 2024 году составил около 15%. Мы избежали сокращений: сохранили команду и даже выросли на 14% с начала большой войны.

Военное войско - новый игрок на внутреннем рынке. Частично государство обеспечивает себя качественной разработкой благодаря мобилизованным ИТ-специалистам. За время службы я видел много профессионалов, которые присоединились к войску и создают невероятные проекты, такие как Delta, "Резерв+", "Армия+".

Рост количества милтек-стартапов, которые привлекают иностранные инвестиции, создают рабочие места и выстраивают вокруг себя hardware- и software-экосистемы.

ИИ - один из главных сервисов в 2025 году. Если вы до сих пор не инвестируете в обучение специалистов и не внедряете ИИ в свои процессы, существует риск оказаться за бортом главного тренда десятилетия, а, возможно, и целого века.

Наем сосредоточится на специалистах в узконаправленных отраслях: ИИ, кибербезопасность, аналитика данных. Будут нужны маркетологи и sales-специалисты. О возвращении к допандемическому количеству вакансий не стоит даже говорить.

Вывод

Неопределенность, вероятно, будет словом 2025 года из-за геополитических и экономических изменений. Прогнозы для мира положительные: акции технологических гигантов растут, наем восстанавливается, спрос на ИИ-решения будет держать индустрию на плаву.

Украинская ІТ-отрасль, скорее всего, продолжит постепенно терять позиции, однако все зависит от политических тенденций в стране и ситуации на поле боя. Несмотря на падение в 2024 году, это до сих пор мощная экспортно ориентированная отрасль, которая из года в год обеспечивает значительные валютные поступления в страну.

Несмотря на все обстоятельства, украинские ИТ-компании научились быстро адаптироваться: мы ищем новых клиентов, выходим на новые рынки, расширяем спектр сервисов.

В 2024 году я подготовил 12 дайджестов, которые мы ежемесячно отправляли клиентам. В каждом было важное напоминание: "Поддерживайте украинскую армию". Этого принципа придерживаюсь и сейчас: поддерживайте украинскую армию любым способом.