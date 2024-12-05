Цены на гробы в России выросли на 74% с начала большой войны

Стоимость изготовления гроба в РФ с начала полномасштабного вторжения России в Украину подскочила на 74%.

Об этом со ссылкой на Росстат пишет The Moscow Times.

Так, в октябре 2024 года гроб в среднем по РФ стоил 7711 рублей против 4437 рублей в январе 2022-го.

Стримкий рост цен на гробы начался в первые же месяцы вторжения в Украину: за февраль-август 2022 года их изготовление подорожало на 12%, или на 548 рублей.

Новый виток похоронной инфляции произошел вскоре после объявления мобилизации: если в сентябре 2022 года один гроб стоил 4998 рублей, то в феврале 2023-го уже 6669 рублей - то есть, на 33% дороже.

В целом за 2022 год гробы подорожали на 48%, за 2023-й - почти на 12%, а за 9 месяцев 2024-го - еще на 10%.

В некоторых регионах гробы подорожали кратно: на 181% на Сахалине, на 162% в Омской области, на 104% и 103% соответственно - в Тамбовской и Смоленской областях (за 2023 год).