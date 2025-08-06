Трамп ввел дополнительные 25% пошлины против Индии за покупку нефти у РФ

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительных 25% пошлин на импорт из Индии. Об этом говорится в сообщении Белого дома. Согласно указу, такую ставку пошлин будут применять к товарам, которые попадут на рынок США, начиная с 12:01 утра через 21 день после даты обнародования указа.

Указанная мера касается импорта из Индии товаров, имеющих связь с российской нефтью.

Указ является частью стратегии США по давлению на страны, которые продолжают торговлю с Россией, в частности, по нефти, добываемой в Российской Федерации. Как отмечается, Индия, одна из крупнейших импортеров российской нефти, пока подпадает под эти санкции.

Решение президента Трампа также предусматривает дальнейший мониторинг и возможность внесения изменений в меры экономического давления, в зависимости от развития ситуации на международной арене.

Напомним:

Президент США Дональд Трамп заявил, что он значительно повысит тарифы на Индию из-за ее закупки российской нефти.

Индийские акции упали после обновления президентом США Дональдом Трампом угроз о введении жестких пошлин на товары из Индии из-за закупок российской нефти.

Индийские чиновники заявили, что будут продолжать покупать дешевую нефть в России, несмотря на угрозы наказания со стороны президента Трампа.

Президент США Дональд Трамп анонсировал введение 25% пошлины на торговлю с Индией упомянув, что эта страна покупает российскую нефть и оружие.

Индия уверена, что сможет удовлетворить свои потребности в нефти за счет альтернативных источников, если поставок из России коснутся вторичные санкции.

Танкеры, попавшие под санкции США, начали появляться в сложной цепочке морских поставок, перевозящей российскую нефть в Индию, которая сейчас фиксирует рекордный уровень импорта этой нефти.

5 августа, президент США Дональд Трамп заявил, что планирует "значительно" повысить пошлины на индийский импорт уже в течение 24 часов из-за того, что Нью-Дели продолжает покупать российскую нефть.