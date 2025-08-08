Индия ставит на паузу оборонные соглашения с США после пошлин Трампа

Индия приостановила планы по приобретению новых американских вооружений и самолетов, что стало первым четким сигналом недовольства Дели после того, как президент США Дональд Трамп ввел повышенные пошлины на индийский экспорт.

Об этом пишет Reuters.

Министр обороны Индии Раджнатх Сингх планировал посетить Вашингтон в ближайшие недели для объявления о новых закупках, однако поездку отменили.

6 августа Трамп дополнительно повысил пошлины на индийские товары еще на 25% в качестве "наказания" за закупку российской нефти, обвинив Дели в финансировании войны в Украине. Это увеличило общую пошлину до 50% - одной из самых высоких среди торговых партнеров США.

По данным источников, на паузу поставлены переговоры по закупке бронемашин Stryker компании General Dynamics Land Systems и противотанковых ракет Javelin, разработанных Raytheon и Lockheed Martin. Кроме того, под вопросом оказалась сделка на $3,6 млрд по покупке шести разведывательных самолетов Boeing P8I для индийских ВМС.

Официальных письменных инструкций об остановке контрактов не было, так что решение можно быстро пересмотреть, если удастся договориться по тарифам и будущему двусторонних отношений.

Дели критикует Вашингтон за двойные стандарты, подчеркивая, что США и их европейские союзники продолжают торговлю с Россией, когда это выгодно.

Несмотря на напряженность, более широкое оборонное партнерство США и Индии, включая обмен разведданными и совместные военные учения, продолжается. Индия также заявляет о готовности сократить импорт российской нефти, если получит аналогичные ценовые условия от других поставщиков, в том числе и из США.