Пошлины на Индию лишь начало экономического давления США на нефть РФ – Bloomberg

Дополнительные пошлины президента Дональда Трампа в размере 25% на закупку российской нефти Индией может стать лишь первым ударом по энергетическим доходам Москвы, поскольку США рассматривают варианты, как заставить Владимира Путина завершить войну против Украины.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Кроме наказания покупателей российской энергии тарифами, администрация Трампа также рассматривает возможность введения новых санкций против скрытого флота нефтяных танкеров России и нескольких организаций, которые способствуют их деятельности.

Ранее в среду Путин завершил трехчасовую встречу с американским посланником Стивом Уиткоффом в Кремле, поскольку Россия пытается избежать новых санкций. Российский лидер обменялся "сигналами" с Трампом по Украине во время встречи с посланником, сообщил журналистам советник президента России по внешней политике Юрий Ушаков, не уточняя деталей.

Эти суда стали важными для способности России транспортировать нефть, несмотря на санкции США и Европы.

"Теневой флот танкеров - это основа уклонения России от санкций и финансирования войны", - заявил Андрей Ермак, руководитель Офиса президента Украины, на платформе X.

Источники отметили, что администрация Трампа рассматривает различные варианты ограничения энергетических доходов Путина. Другие возможности включают меры, направленные на нефтяные компании и действия для лучшего выполнения существующих ограничений.

Напомним:

Президент США Дональд Трамп заявил, что он значительно повысит тарифы на Индию из-за ее закупки российской нефти.

Индийские акции упали после обновления президентом США Дональдом Трампом угроз о введении жестких пошлин на товары из Индии из-за закупок российской нефти.

Индийские чиновники заявили, что будут продолжать покупать дешевую нефть в России, несмотря на угрозы наказания со стороны президента Трампа.

Президент США Дональд Трамп анонсировал введение 25% пошлины на торговлю с Индией упомянув, что эта страна покупает российскую нефть и оружие.

Индия уверена, что сможет удовлетворить свои потребности в нефти за счет альтернативных источников, если поставок из России коснутся вторичные санкции.

Танкеры, попавшие под санкции США, начали появляться в сложной цепочке морских поставок, перевозящей российскую нефть в Индию, которая сейчас фиксирует рекордный уровень импорта этой нефти.

5 августа, президент США Дональд Трамп заявил, что планирует "значительно" повысить пошлины на индийский импорт уже в течение 24 часов из-за того, что Нью-Дели продолжает покупать российскую нефть.

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительных 25% пошлин на импорт из Индии.