Трамп возмутился на Индию и Россию: назвал их "мертвыми экономиками"

Дональд Трамп описал Россию и Индию как "мертвые экономики" и заявил, что США "занимаются очень малым количеством бизнеса" с азиатской страной, поскольку две стороны сошлись в тупике из-за угрозы введения 25% пошлины на индийские товары.

Об этом пишет газета Financial Times.

Президент США, написав утром на своей платформе Truth Social, атаковал Индию наряду с ее давним оборонным и торговым партнером Россией, после того, как предупредил на следующий день, что накажет Нью-Дели за закупку российского оружия и энергии.

"Меня не беспокоит, что Индия делает с Россией", - написал Трамп. "Они могут вместе опустить свои мертвые экономики, мне все равно".

"Мы занимаемся очень малым количеством бизнеса с Индией, их пошлины слишком высоки, одни из самых высоких в мире", - добавил он.

Индия и США обменялись товарами на сумму более 129 миллиардов долларов в 2024 году, и США являются крупнейшим торговым партнером Индии. Две страны также построили стратегические отношения в области обороны, технологий и других сферах, в значительной степени основанные на общем желании сдерживать Китай.

Однако Нью-Дели также является вторым крупнейшим покупателем российской нефти по стоимости после Китая, и Москва остается основным поставщиком оружия.

Индийский фондовый индекс Nifty 50 упал на 0,3% в четверг после объявления о таможенном уровне. Рупия почти не изменилась после того, как сначала упала на 0,3% против доллара, до самого низкого уровня за пять месяцев.

Пошлина в 25% - которая на 1 процентный пункт меньше уровня, который Трамп сначала озвучил на своем "Дне освобождения" в апреле - вступит в силу 1 августа.

Однако индийские чиновники не подтвердили получение письма от Вашингтона, официально извещающего их об этом шаге, и Трамп позже отметил, что стороны все еще ведут переговоры, сказав журналистам: "Посмотрим, что произойдет".

Это противостояние оставляет Индию относительно изолированной после того, как ЕС, Япония, Южная Корея и другие подверглись давлению Вашингтона в отношении таможенных тарифов и согласовали торговые соглашения. Правительство Моди в среду заявило, что примет все необходимые меры для обеспечения национальных интересов.

Напомним:

Государственные нефтеперерабатывающие заводы Индии прекратили закупки российской нефти, поскольку Москва перестала предоставлять скидки, а США пригрозили 100% пошлинами на индийские товары.