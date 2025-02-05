Доходы бюджета РФ от продажи нефти в январе упали до годового минимума
Поступления от продажи нефти в государственный бюджет России в январе были близкими к годовому минимуму из-за удешевления нефти и более высоких выплат государственным нефтеперерабатывающим компаниям.
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные Министерства финансов.
Налоги на нефть выросли до 572,6 млрд руб (5,8 млрд долл) по сравнению с 501,2 млрд руб годом ранее. Общий доход от нефтегазовой отрасли России составил 789,1 млрд руб (8,05 млрд долл), из которых около 73% поступило от нефти и нефтепродуктов, по сравнению с 675,1 млрд руб (6,89 млрд долл) годом ранее.
Эти цифры еще не отражают влияния широких санкций США, введенных против российской нефтяной отрасли в прошлом месяце, поскольку Министерство финансов рассчитывало денежные потоки от продажи нефти на основе декабрьской добычи и цен на нефть.
В прошлом месяце правительство РФ выплатило 156 млрд руб (1,59 млрд долл), что является пятимесячным максимумом, производителям бензина и дизельного топлива за поставки топлива на внутренний рынок.
Январские поступления только от газовой отрасли России выросли почти на четверть по сравнению с прошлым годом до более 216 млрд руб (2,20 млрд долл) благодаря увеличению экспорта по трубопроводам и растущему спросу на внутреннем рынке.
Напомним:
В середине января морской экспорт российской нефти потерпел большее падение с ноября после того, как бывший президент США Джо Байден ввел широкие санкции на торговлю нефтью в стране, и появились первые признаки того, что эти меры меняют потоки.