Украинская правда
Все разделы
Укр Рос
Поддержать УП
Укр Рос

ЦБ РФ прогнозирует нулевой рост экономики до конца года

Алексей Артемчук — 7 августа, 11:47
ЦБ РФ прогнозирует нулевой рост экономики до конца года
Getty Images

Центробанк России предупреждает, что экономика страны может остановить рост уже к концу 2025 года.

Об этом пишет The Moscow Times.

В обновленном макропрогнозе регулятора говорится о существенном замедлении: если в первом квартале ВВП прибавил лишь 1,4% против 4,1% по итогам предыдущего года, то во втором квартале рост составил 1,8%, а в третьем, по оценке ЦБ, он замедлится до 1,6%. В четвертом квартале рост может остановиться вовсе - прогноз составляет от 0 до 1%.

В итоге среднегодовой рост в 2025 году ожидается на уровне 1-2%, а в 2026 году - не более 0,5-1,5%, что, по сути, означает начало стагнации.

Для сравнения, мировая экономика, по оценке ЦБ, вырастет почти втрое быстрее - на 3,1% в этом году и 2,9% в следующем. Экономика Китая - еще динамичнее: на 4,9% и 4,8% соответственно.

Несмотря на рекордный рост ВВП в 2023-2024 годах, обусловленный увеличением военных расходов и госзаказов, сейчас на экономику начинают давить последствия войны, западных санкций, нехватка рабочей силы и высокие процентные ставки.

Аналитики Bloomberg отмечают, что во многих секторах уже фиксируются признаки кризиса: угледобывающие компании терпят миллиардные убытки, нефтегазовые и металлургические предприятия демонстрируют падение прибыли, а автопром массово сокращает производство из-за слабого спроса.

ЦБ описывает это как снижение перегрева экономики и возвращение к "сбалансированной" траектории, однако эксперты называют это эвфемизмом, за которым скрывается вялый и неустойчивый рост. По словам экономистов, Кремль может терпеть период низкого роста, но при условии, что цены на нефть не упадут еще сильнее - иначе государственные доходы подвергнутся серьезному сокращению.

Напомним:

Центробанк РФ зафиксировал рекордный рост теневого оттока капитала: за 1 квартал 2025 года в платежном балансе накопилось $14,7 млрд так называемых "чистых ошибок и пропусков".

С конца прошлого года годовой рост экономики РФ упал примерно с 5% до нуля из-за инфляции, военных инвестиций и снижения цен на нефть на фоне пошлин Трампа.

В РФ существенно возрастает вероятность сценария, по которому экономика может замедлиться до технической рецессии быстрее, чем удастся обуздать инфляцию.

Россия экономика ВВП

экономика

ЦБ РФ прогнозирует нулевой рост экономики до конца года
Экономическая правда, о которой неудобно говорить
В Украине обвалился импорт соли: кто основной поставщик

Последние новости