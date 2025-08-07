ЦБ РФ прогнозирует нулевой рост экономики до конца года

Центробанк России предупреждает, что экономика страны может остановить рост уже к концу 2025 года.

Об этом пишет The Moscow Times.

В обновленном макропрогнозе регулятора говорится о существенном замедлении: если в первом квартале ВВП прибавил лишь 1,4% против 4,1% по итогам предыдущего года, то во втором квартале рост составил 1,8%, а в третьем, по оценке ЦБ, он замедлится до 1,6%. В четвертом квартале рост может остановиться вовсе - прогноз составляет от 0 до 1%.

В итоге среднегодовой рост в 2025 году ожидается на уровне 1-2%, а в 2026 году - не более 0,5-1,5%, что, по сути, означает начало стагнации.

Для сравнения, мировая экономика, по оценке ЦБ, вырастет почти втрое быстрее - на 3,1% в этом году и 2,9% в следующем. Экономика Китая - еще динамичнее: на 4,9% и 4,8% соответственно.

Несмотря на рекордный рост ВВП в 2023-2024 годах, обусловленный увеличением военных расходов и госзаказов, сейчас на экономику начинают давить последствия войны, западных санкций, нехватка рабочей силы и высокие процентные ставки.

Аналитики Bloomberg отмечают, что во многих секторах уже фиксируются признаки кризиса: угледобывающие компании терпят миллиардные убытки, нефтегазовые и металлургические предприятия демонстрируют падение прибыли, а автопром массово сокращает производство из-за слабого спроса.

ЦБ описывает это как снижение перегрева экономики и возвращение к "сбалансированной" траектории, однако эксперты называют это эвфемизмом, за которым скрывается вялый и неустойчивый рост. По словам экономистов, Кремль может терпеть период низкого роста, но при условии, что цены на нефть не упадут еще сильнее - иначе государственные доходы подвергнутся серьезному сокращению.

Напомним:

Центробанк РФ зафиксировал рекордный рост теневого оттока капитала: за 1 квартал 2025 года в платежном балансе накопилось $14,7 млрд так называемых "чистых ошибок и пропусков".

С конца прошлого года годовой рост экономики РФ упал примерно с 5% до нуля из-за инфляции, военных инвестиций и снижения цен на нефть на фоне пошлин Трампа.

В РФ существенно возрастает вероятность сценария, по которому экономика может замедлиться до технической рецессии быстрее, чем удастся обуздать инфляцию.