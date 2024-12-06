Индия открестилась от проекта создания валюты БРИКС, которая должна была бы противостоять доллару

По словам главы центрального банка Индии, так называемый блок БРИКС не принимал решение о создании общей валюты, чтобы уменьшить использование доллара.

Об этом пишет Bloomberg.

"Валюта БРИКС - это идея, выдвинутая одним из членов, которая обсуждалась, но решение не было принято", - заявил председатель Резервного банка Индии Шактиканта Дас.

Он также добавил, что следует также иметь в виду географическую удаленность стран, в отличие от еврозоны, которая имеет географическую целостность.

Эти комментарии появились после того, как новоизбранный президент США Дональд Трамп недавно предупредил страны БРИКС, что он потребует от них обязательств не создавать новую валюту как альтернативу доллару, и повторил угрозы ввести 100% пошлины.

Индия пытается поощрять использование рупии в трансграничных расчетах, стремясь уменьшить зависимость от доллара. Этот шаг является частью усилий премьер-министра Моди, направленных на усиление присутствия Индии на мировой арене и позиционирование страны как производственной альтернативы Китаю

"Мы не сделали ни одного шага к дедолларизации. Мы хотим поставить под угрозу индийскую торговлю, поскольку зависимость от одной валюты порой может быть проблематичной из-за повышения или снижения ее курса", - сказал Дас

Напомним:

Россия стремится уменьшить зависимость от доллара после санкций, а расчеты с помощью платежной системы БРИКС могут сэкономить миллиарды.

Индийские банки опасаются содействовать торговле с российскими компаниями, чтобы не попасть под санкции США, заявил представитель Москвы в Нью-Дели Денис Алипов.