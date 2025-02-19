Нигерия обвиняет Binance в убытках и требует выплатить 81,5 миллиарда долларов

Нигерия подала в суд на криптовалютную биржу Binance с требованием взыскать экономические убытки и штраф за неуплату налогов.

Об этом сообщает Reuters.

Власти крупнейшей по населению страны Африки обвиняют криптовалютную биржу в задолженности по налогам, а также в убытках для страны, вызванной операциями Binance в стране.

Компанию заставляютвыплатить 79,5 млрд долл за экономические убытки и также 2 млрд долл в виде неуплаченных налогов.

Также в 2024 году компанию обвинили в неуплате налога на добавленную стоимость и прибыль, неподаче налоговых деклараций и помощи клиентам уклоняться от уплаты налогов через свою платформу. В Binance отрицали обвинения.

Также компания столкнулась с обвинением Нигерийского агентства по борьбе с коррупцией в отмывании денег.