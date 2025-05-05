Связь "зависла": в Москве фиксируют перебои с интернетом на фоне репетиции парада к 9 мая

В Москве и области заметно выросло количество жалоб на сбои в работе мобильной связи и интернета.

Об этом свидетельствуют данные ресурса Downdetector.

Отмечается, что чаще всего пользователи сообщают о проблемах в сетях "Теле2", "Билайн", "МТС", "Мегафон" и "Йота".

Провайдер "Билайн" посоветовал москвичам временно переходить на Wi-Fi.

По данным ТАСС, ограничения интернет-доступа могут быть связаны с усиленными мерами безопасности в канун праздников.

В то же время жители Москвы отметили, что связь начала исчезать именно во время репетиции воздушной части парада 9 мая.

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