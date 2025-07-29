Дефолт по ВВП-варрантам: Минфин не проводил новых переговоров с кредиторами

Министерство финансов Украины поддерживает диалог с владельцами ВВП-варрантов, по которым государство допустило дефолт в начале лета, однако новых переговоров о реструктуризации инструмента не происходило.

Об этом говорится в ответе Минфина на запрос ЭП.

"Министерство финансов поддерживает постоянный диалог с инвесторами, в частности с владельцами ВВП-варрантов, как в рамках комитета кредиторов, так и вне его. В апреле 2025 года состоялся раунд закрытых переговоров, о котором было публично сообщено. Министерство и в дальнейшем проводит взаимодействие со всеми соответствующими сторонами и кредиторами", - сообщили в ведомстве.

Там отмечают, что четкого срока, к которому необходимо завершить реструктуризацию ВВП-варрантов нет. В то же время Украина остается "полностью преданной конструктивному и добросовестному взаимодействию со всеми заинтересованными сторонами".

"Министерство финансов продолжает консультации с целью достижения справедливого и всеобъемлющего соглашения по реструктуризации ВВП-варрантов до конца 2025 года. Цель состоит в том, чтобы обеспечить долгосрочную долговую устойчивость Украины, не создавая угрозы для восстановления и восстановления страны", - добавили там.

На вопрос ЭП относительно того, поступали ли в адрес Минфина судебные иски от владельцев ВВП-варрантов с требованием осуществить пропущенную выплату, в ведомстве сообщили, что такой информации пока нет. Наконец там еще раз добавили, что продолжают поддерживать постоянный диалог с инвесторами.

15-23 апреля Министерство финансов проводило переговоры с комитетом держателей ВВП-варрантов, в ходе которых стороны не сумели достичь компромисса. Комментируя переговоры, министр финансов Сергей Марченко заявил, что ВВП-варранты были созданы для экономической реальности, которой уже не существует.

"Умеренный рост ВВП Украины в 2023 году не свидетельствует об экономическом процветании - это лишь хрупкое восстановление после почти 30% падения, вызванного полномасштабной войной РФ против Украины. Эти инструменты не должны помешать нашему восстановлению. Наша цель - найти справедливое и комплексное решение этого вопроса", - отметил он.

ВВП-варранты - специальные инструменты, которые правительство выпустило в рамках реструктуризации внешнего долга в 2015 году. Тогда Министерство финансов, которое возглавляла Наталья Яресько, договаривалось о списании 20% из 18 млрд долл. обязательств по евробондам. Вместо этого Минфин выпустил "инструмент возврата стоимости" такого прощенного долга, который распределил среди кредиторов.

Общая номинальная стоимость ВВП-варрантов составляет 3,24 млрд долл., но эти средства не возвращаются. Зато государство Украина обязано делать выплату владельцам этого инструмента, размер которой привязан к ВВП и темпам его роста:

2 июня 2025 года Украина должна была осуществить очередной платеж по ВВП-варрантам в размере 665 млн долл., однако пропустила его. Следовательно, правительство потерпело дефолт по этому инструменту. В то же время этот дефолт не распространяется на другие долговые обязательства государства, в частности ОВГЗ и еврооблигации.

Последний раз Украина платила владельцами ВВП-варрантов в 2024 году во время реструктуризации внешнего долга. Тогда правительство перечислило им 200,6 млн долл.