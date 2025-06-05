"США мчится в долговое рабство": Маск снова разнес главный налоговый закон Трампа

Жесткие консервативные республиканцы в Сенате США и миллиардер Илон Маск не показали никаких признаков ослабления своей негативной позиции к законопроекту Дональда Трампа по сокращению налогов и увеличению государственных расходов.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Непартийное Бюро бюджетного контроля Конгресса США (CBO) оценило, что этот законопроект - который предусматривает продление налоговых льгот, увеличение расходов на армию и охрану границы, добавит примерно 2,4 триллиона долларов к уже существующему долгу США, который составляет 36,2 триллиона.

Другой независимый аналитический центр, Комитет по ответственному федеральному бюджету, заявил, что с учетом процентов общая стоимость законопроекта может вырасти до 3 триллионов долларов за 10 лет, или даже до 5 триллионов, если временные налоговые льготы станут постоянными.

Илон Маск, который несколько месяцев возглавлял команду по оптимизации государственных расходов, активизировал свои нападки на законопроект, присоединившись к республиканским "ястребам" дефицита в Сенате. Они считают, что версия законопроекта, которую приняла Палата представителей в прошлом месяце, недостаточно сокращает расходы.

"Нужен новый законопроект о расходах, который не будет радикально увеличивать дефицит бюджета", - написал Маск, крупнейший донор Республиканской партии на выборах 2024 года, в соцсети X.

"Америка мчится в долговое рабство".

Лидеры Республиканцев в Конгрессе отвергли критику Маска, а один из чиновников Белого дома назвал его действия "возмутительными". Другой представитель администрации, который говорил анонимно, заявил, что жалобы Маска - это лишь "одно разногласие" в целом положительных отношениях, и Трамп решительно настроен провести законопроект, несмотря на оппозицию Маска.

Некоторые другие сенаторы-республиканцы пренебрежительно отозвались о влиянии Маска:

"Не думаю, что многие сенаторы сильно интересуются, что говорит Илон. Это забавно. Но мы - серьезные политики, и должны руководствоваться реальностью", - сказал сенатор Кевин Крамер из Северной Дакоты.

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Напомним:

Президент США Дональд Трамп продвигает свой "большой, красивый" налоговый закон, который, по опасениям инвесторов, может значительно увеличить государственный долг США.

Илон Маск жестко раскритиковал главную налоговую инициативу Дональда Трампа, заявив, что она "подрывает" работу его команды по оптимизации расходов правительства.