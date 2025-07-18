Пекин резко наращивает экспорт стратегических металлов

В июне экспорт редкоземельных продуктов из Китая вырос на 80%, сигнализируя об оживлении мировых поставок стратегического сырья.

Об этом пишет Bloomberg.

По данным Генеральной таможенной администрации Китая, экспорт редкоземельных продуктов в июне вырос до 3 808 тонн по сравнению с 2 115 тоннами в мае. Предыдущий месяц стал пятилетним минимумом из-за введения новых ограничений со стороны Пекина.

В категории "продукты" преобладают магниты, которые являются ключевыми компонентами в производстве электромобилей, смартфонов, истребителей и другой высокотехнологичной продукции. Подробные данные по отдельным позициям, в частности магнитов, ожидаются позже.

В начале апреля Китай ужесточил экспортный контроль на семь из семнадцати редкоземельных элементов. Этот шаг вызвал значительное беспокойство у правительств США, ЕС и Индии, что привело к дополнительному давлению на Пекин.

По словам китайских органов, все поставки теперь требуют лицензий, а Министерство торговли страны работает над рассмотрением накопленных заявок. Кроме того, Министерство государственной безопасности объявило о борьбе с контрабандой сырья, организованной иностранными структурами.

Напомним:

Китай выглядит пуленепробиваемым для тарифов Трампа: экономический рост в первом полугодии превысил 5%, а неамериканский экспорт остается сильным.

Пентагон сделает прямую инвестицию на 400 млн долларов в американского производителя редкоземельных элементов, что является необычным шагом и подчеркивает решимость администрации Дональда Трампа сломать китайскую монополию на критические минералы и укрепить внутренние поставочные цепи.

Большое количество антимония - металла, используемого в аккумуляторах, чипах и огнезащитных веществах - попало в США из Таиланда и Мексики после того, как Китай запретил поставки в США в прошлом году.