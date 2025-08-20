Нефтеперерабатывающие заводы Индии возобновили закупки российской нефти

После паузы государственные нефтеперерабатывающие компании Индии возобновили закупки российской нефти.

Об этом пишет Bloomberg.

Переработчики, в частности Indian Oil Corp. и Bharat Petroleum Corp., за последние два дня закупили несколько партий российской нефти марки Urals. Поставки будут осуществлены в сентябре и октябре.

Ранее в этом месяце государственные нефтеперерабатывающие компании приостановили закупки флагманской нефти марки Urals на эти месяцы под давлением США.

В конце июля Нью-Дели попросил переработчиков разработать планы по отказу от российской нефти на случай прекращения поставок. Один из чиновников сказал, что это указание было равносильно планированию сценариев.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что "богатейшие семьи Индии" извлекли выгоду из закупок московской нефти, и подтвердил планы по повышению пошлин для Нью-Дели.

Напомним:

Ранее сообщалось, что Импорт российской нефти в Индию в июле снизился на 24,5% по сравнению с июнем и составил 1,5 млн баррелей в сутки. Это самый низкий уровень поставок с сентября 2023 года.

Также сообщалось, что индийские государственные нефтепереработчики возобновили запросы на покупку российской нефти Urals у трейдеров после того, как скидки на нее заметно выросли.

