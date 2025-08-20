Крупный НПЗ Индии перешел на "теневой флот", чтобы покупать нефть РФ

Индийский нефтеперерабатывающий завод Nayara, попавший под санкции ЕС и поддерживаемый Россией, начал использовать "теневой флот" для импорта нефти и транспортировки топлива.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Nayara, которая контролирует около 8% перерабатывающей мощности Индии (5,2 млн баррелей в сутки), столкнулась с проблемами в транспортировке топлива после того, как попала под санкции ЕС в июле. Это заставило судовладельцев отказаться от перевозок, что привело к сокращению объемов переработки нефти.

В этом месяце Nayara импортировала по крайней мере семь партий российской нефти, включая на санкционных судах. Вместе они перевозили около 700 000 баррелей российской нефти марки Urals.

До введения санкций Nayara продавала около 70% переработанных топлив, производимых на ее нефтеперерабатывающем заводе в штате Гуджарат с мощностью 400 000 баррелей в сутки, через местную сеть из более 6600 АЗС, а остальное экспортировала.

Nayara, находящаяся под контролем российских компаний, таких как "Роснефть", обращается к правительству с просьбой помочь с организацией доставки судов и поддержкой стабильной работы нефтеперерабатывающего завода, где мощности были снижены до 70-80%.

Источники отмечают, что индийские компании, осуществляющие зарубежные рейсы, отказываются перевозить нефть и нефтепродукты для Nayara, а компания, которая регулярно транспортировала продукты Nayara, отметила, что не может получить страховое покрытие для своих судов в таких случаях.

Другие источники отмечают, что российские компании помогают Nayara организовывать суда.

Напомним:

Ранее сообщалось, что Импорт российской нефти в Индию в июле снизился на 24,5% по сравнению с июнем и составил 1,5 млн баррелей в сутки. Это самый низкий уровень поставок с сентября 2023 года.

Также сообщалось, что индийские государственные нефтепереработчики возобновили запросы на покупку российской нефти Urals у трейдеров после того, как скидки на нее заметно выросли.

После паузы государственные нефтеперерабатывающие компании Индии возобновили закупки российской нефти.