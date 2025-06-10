Снова за стол: США и Китай начинают новый раунд торговых переговоров

Высокопоставленные чиновники из США и Китая во вторник продолжат торговые переговоры в Лондоне, надеясь достичь прорыва в вопросе экспортного контроля на редкоземельные элементы, угрожающие глобальным перебоям в цепочках поставок и замедлению экономического роста.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Инвесторы надеются, что две сверхдержавы смогут улучшить отношения после того, как предыдущее торговое соглашение, достигнутое в прошлом месяце в Женеве, омрачили обвинения со стороны Вашингтона, что Пекин блокирует экспорт критически важных товаров.

Переговоры проходят в важный момент для обеих экономик. По таможенным данным, китайский экспорт в США в мае упал на 34,5% - это самое большое падение с февраля 2020 года, когда пандемия COVID-19 нарушила глобальную торговлю.

Хотя влияние на инфляцию в США и рынок труда пока остается умеренным, доллар испытывает давление из-за действий американских властей.

В понедельник обе стороны встретились в роскошном Ланкастер-хаусе в Лондоне, чтобы обсудить разногласия по женевскому соглашению, а во вторник утром переговоры должны продолжиться. Ожидается, что обе стороны предоставят обновленную информацию.

Политика Трампа по пошлинам, которая часто была непоследовательной, вызвала нестабильность на глобальных рынках, пробки и путаницу в основных портах, а компании понесли десятки миллиардов долларов убытков из-за потери продаж и роста расходов.

Второй раунд переговоров происходит через четыре дня после телефонного разговора Трампа и Си - первого с момента инаугурации Трампа 20 января.

Напомним:

Цены на нефть выросли во вторник, поскольку рынки отреагировали на переговоры между США и Китаем в Лондоне.