Торговые переговоры завершились: Китай и США согласовали рамочную "редкоземельную оттепель"

Представители США и Китая сообщили, что договорились о рамочном соглашении, которое должно вернуть торговое перемирие на правильный путь и отменить ограничения Китая на экспорт редкоземельных металлов.

Об этом сообщает агентство Reuters.

После двух дней напряженных переговоров в Лондоне министр торговли США Говард Латник заявил журналистам, что это рамочное соглашение "наполняет конкретикой" предварительную договоренность, достигнутую в прошлом месяце в Женеве. Тогда США и Китай согласились снизить взаимные торговые пошлины, которые уже достигали сокрушительного уровня в сотни процентов.

Однако договоренность в Женеве столкнулась с проблемой: Китай продолжал ограничивать экспорт важных минералов. В ответ администрация Трампа ввела собственные ограничения на экспорт, в частности запретив поставки в Китай программного обеспечения для проектирования микросхем, самолетов и других товаров.

Латник заявил, что лондонское соглашение предусматривает снятие некоторых последних американских ограничений на экспорт, но не сообщил конкретных деталей.

"Мы достигли рамочного соглашения для реализации договоренностей из Женевы и телефонного разговора между двумя президентами", - сказал Латник, - "Теперь мы должны вернуться к президенту Трампу, чтобы он его одобрил. Китайская сторона сделает то же самое с Си Цзиньпином. Если оба согласятся - мы начнем реализацию".

В отдельном брифинге заместитель министра торговли Китая Ли Ченган также подтвердил, что стороны достигли предварительной договоренности, которую теперь должны утвердить лидеры обеих стран.

Хотя такое соглашение может сохранить женевскую договоренность от полного срыва из-за взаимных ограничений на экспорт, оно мало что меняет в ключевых разногласиях - в частности относительно односторонних пошлин Трампа и давней критики США относительно китайской модели государственного, экспортно-ориентированного развития.

По словам Джоша Липски, старшего директора Центра геоэкономики при Атлантическом совете в Вашингтоне, стороны в Женеве расходились в толковании условий договоренности, поэтому теперь им нужно четче прописать, кто что должен сделать.

"Они снова вернулись к началу, но это все же лучше, чем полный ноль", - добавил Липски.

До 10 августа стороны должны договориться о более полноценном соглашении, иначе тарифы снова вырастут: со стороны США - с примерно 30% до 145%, со стороны Китая - с 10% до 125%.

Напомним:

Чиновники из США и Китая во вторник продолжили торговые переговоры, надеясь достичь прорыва в вопросе экспортного контроля на редкоземельные элементы, которые угрожают глобальным перебоям в цепочках поставок и замедлению экономического роста.