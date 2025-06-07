В Японии заявили о прогрессе в переговорах с США по пошлинам

Япония достигла определенного прогресса в пятом раунде торговых переговоров с представителями США, направленных на отмену пошлин, которые вредят японской экономике, заявил главный переговорщик Токио по вопросам пошлин.

Об этом сообщает Reuters.

Япония столкнется с 24-процентной таможенной ставкой, которая начнет действовать с июля, если не сможет договориться с Вашингтоном.

"Тарифы уже введены на автомобили, автозапчасти, сталь и алюминий, а некоторые из них удвоились до 50% вместе с 10% общим тарифом. Это наносит ежедневный ущерб экономике Японии"", - заявил Рёсэй Акадзава в пятницу в Вашингтоне после переговоров с правительственными чиновниками, в частности министром финансов Скоттом Бессентом и министром торговли Говардом Лутником.

Акадзава отказался сообщить, какого прогресса они достигли.

Пятый раунд переговоров может стать последней личной встречей между высокопоставленными японскими и американскими чиновниками перед саммитом лидеров "Группы семи" (G7), который начнется 15 июня, где, как ожидается, президент США Дональд Трамп встретится с премьер-министром Японии Шигеру Исибой.

"Мы хотим достичь соглашения как можно скорее. Мы следим за саммитом G7, и если наши лидеры встретятся, мы хотим показать, какой прогресс был достигнут. Однако мы должны сбалансировать срочность с необходимостью защищать наши национальные интересы", - сказал Акадзава.

В попытке достичь соглашения с США Япония также предлагает механизм снижения тарифов на автомобили в зависимости от того, насколько страны способствуют развитию автомобильной промышленности США, сообщила в пятницу газета "Асахи".

Акадзава заявил, что позиция Японии не изменилась и что тарифы являются неприемлемыми.