Билеты в кассах и бонусы для пассажиров: как "Укрзализныця" восстанавливается после кибератаки

Что известно о масштабной кибератаке на "Укрзализныцю" и как сейчас можно купить билет на поезд?

"Когда наконец решила заранее спланировать путешествие, то оказалось, что "Укрзализныця" сломалась". Такой и множество подобных постов публиковали украинцы в социальных сетях во время масштабной кибератаки на ее сервисы.

С 23 марта в работе компании произошел технический сбой, из-за которого возникли проблемы с онлайн-продажей, сервисами заказа услуг и справочной информацией. Сами поезда продолжали курсировать по графику.

Украинцам пришлось вспомнить, как это стоять в очереди в кассу на железнодорожном вокзале и держать в руках уже забытый прямоугольный бумажный билет. Восстановить систему онлайн-продаж в резервном формате удалось только через 89 часов.

Что известно о кибератаке на "Укрзализныцю"

Утром 23 марта "Укрзализныця" потерпела технический сбой, в результате чего в приложении и на сайте перевозчика не работала продажа билетов и другие онлайн-услуги.

В компании увеличили количество кассиров на железнодорожных вокзалах, а также открыли продажу билетов в кассах на все международные рейсы, которые отправлялись 23 и 24 марта. Кроме этого, разрешили начальникам поездов оформлять проезд "на борту" в наиболее срочных случаях.

Приобрести билет в железнодорожной кассе можно было только на ближайшие двое суток. Такой шаг позволил значительно оптимизировать очереди в пользу тех, кому надо "здесь и сейчас".

После первых суток сбоя глава "Укрзализныци" Александр Перцовский сообщил, что на серверы и IT-ресурсы компании осуществили беспрецедентную кибератаку - таргетированную, сложную и многоуровневую.

"Ключевое врагу не удалось: движение поездов стабильное, они курсируют четко без задержек, все операционные процессы движения отлажены в резервном формате. Железная дорога продолжает движение несмотря на физические атаки по инфраструктуре, не остановить ее и самыми подлыми кибератаками!", - написал Перцовский.

По его словам, "Укрзализныця" заранее внедрила протоколы резервирования. Впрочем, поскольку поражение системное и нетривиальное, перед полным восстановлением из "бэкапов" специалисты компании и кибердепартамента СБУ должны были тщательно оттестировать сервисы на возможные уязвимости.

В конце концов 27 марта, через 89 часов, "Укрзализныця" смогла восстановить онлайн-продажи. На первом этапе будет работать только базовый функционал: продажа и возврат билетов на все направления глубиной 20 суток.

We are officially back! All the basic features are already available. The app is currently experiencing increased demand. Therefore, we thank you for your patience and constant support 😇 pic.twitter.com/r8tTNpir4j — Ukrainian railways || Укрзалізниця (@Ukrzaliznytsia) March 27, 2025

В компании отметили, что во время кибератаки специалисты смогли не допустить утечки никакой сенситивной информации.

Где сейчас купить билет на поезд

Хотя онлайн-продажу билетов уже запустили, вокзалы и кассы продолжают работать в усиленном режиме по всей стране для подстраховки.

"Поскольку утром фиксируются пиковые нагрузки на систему, могут возникать сбои в работе приложения и сайта продажи билетов. Просим пассажиров пользоваться сейчас приложением, прежде всего, если есть потребность в срочном путешествии", - сообщили в компании.

Несколько дней приобрести билеты на поезд можно было исключительно в кассе вокзала

В "Укрзализныце" рекомендуют приходить за билетами в кассы не в пиковые часы. Лучшее время для их покупки - с 09:00 до 11:00 и с 14:30 до 16:30.

В Киеве сейчас работают 27 касс: 25 - на Центральном вокзале и две дополнительные - на Южном. Усилены и кассовые зоны во Львове: сейчас на вокзале работают уже 10 касс.

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Также в кассовых залах продолжают работать консультанты по вопросам приобретения, возврата билетов и посадки на поезд. По состоянию на 12 часов 28 марта в работе "Укрзализныци" снова наблюдались технические проблемы в работе приложения из-за перегруженности сервиса.

Кроме этого, продажа билетов на сайте также работала с перебоями - пользователей выбрасывало с сайта, не удавалось найти станцию отправления и тому подобное.

Как найти приобретенный ранее онлайн билет

Приобретенный заранее онлайн-билет можно найти прежде всего на личной электронной почте в PDF-формате (при условии, что пользователь добавил ее в профиль в приложении).

Если билет так и не удалось найти, в "Укрзализныце" советуют прийти на поезд по крайней мере за 20 минут до отправления. Проводник может проверить основание на проезд по подтверждению оплаты: запись в банковском приложении или квитанция об оплате.

Как вернуть ранее приобретенный онлайн-билет

Для того, чтобы вернуть онлайн-билет, который приобрели еще до кибератаки, нужно заполнить соответствующую заявку. В ней следует указать данные о пассажире, станцию отправления и прибытия, время отправления или номер поезда, день и время оплаты билетов.

Также к заявке нужно приложить квитанцию или снимок экрана об оплате, где видно время и сумму списания. Вернуть билет можно не позднее, чем за 1 час до отправления.

Если пассажир резервировал средства для автоматической покупки, а билет из-за кибератаки так и не поступил, нужно заполнить заявку на возврат средств.

Время возврата после обработки заявки зависит от банка и может длиться до 30 банковских дней. Сроки обработки заявки могут продлить из-за большого количества обращений, которые обрабатываются вручную.

Что делать, если билет покупали уже после восстановления онлайн-продаж (от 27 марта), однако он так и не пришел? В компании советуют подождать 5-10 минут и проверить почту. Если билета все еще нет, нужно описать проблему через приложение в разделе "Обратная связь".

Бонусы от "Укрзализныци" для пассажиров

Чтобы компенсировать неудобства для пассажиров, "Укрзализныця" временно ввела ряд бонусов. В частности, платные залы ожидания бесплатно принимают пассажиров с бумажными билетами, приобретенными в период хакерской атаки.

Кроме этого, на борту поездов пассажиров с бумажными билетами бесплатно угощают чаем.

Также в "Укрзализныце" советуют сохранять бумажный билет, ведь после восстановления системы будет еще ряд "комплиментов" от железной дороги и партнеров - в знак извинения за ситуацию.

Например, сеть заведений "Белый налив" уже предложила бесплатный бокал сидра или яблочного лимонада каждому, кто "пережил" кибератаку и купил бумажный билет на поезд.