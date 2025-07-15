Инвестиционный фонд восстановления: США и Украина начали искать администратора

Международная финансовая корпорация развития США (DFC) опубликовала запрос на информацию (RFI) для определения компании, которая будет предоставлять услуги по администрированию Американско-Украинского инвестиционного фонда восстановления.

Об этом сообщает Министерство экономики Украины.

"Администратор фонда будет заниматься техническими операциями: бухгалтерским учетом, документацией, обработкой транзакций и соблюдением регуляторных требований, тогда как все инвестиционные решения будет принимать исключительно руководящий совет фонда с равным количеством представителей обеих стран", - говорится в сообщении.

Отмечается, что публикация RFI является первым этапом отбора квалифицированного партнера и сама по себе не запускает официальный тендер.

Квалифицированные украинские компании также могут подать свои предложения в DFC. Окончательный выбор поставщика услуг будет приниматься единогласно руководящим советом фонда, в который войдут по три представителя от США и Украины.

Напомним:

1 мая министр экономики Украины Юлия Свириденко и министр финансов США подписали соглашение по минералам.

8 мая Верховная Рада проголосовала за ратификацию соглашения о создании совместного инвестиционного фонда между Украиной и США.

12 мая Зеленский подписал ратификацию соглашения о недрах с США.

4 июня Верховная Рада окончательно приняла закон о внесении изменений в Бюджетный кодекс для реализации соглашения об ископаемых между Украиной и США.

Президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в Бюджетный кодекс по реализации соглашения с США о создании Американско-Украинского инвестиционного фонда восстановления.