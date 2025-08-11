Цены на литий взлетели после закрытия Китаем одного из крупнейших месторождений в мире

Цены на литий и акции компаний резко выросли после того, как китайский гигант Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL) остановил работу крупного месторождения в Китае, что вызвало слухи, что Пекин может приостановить другие проекты из-за проблемы избыточных мощностей в экономике.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Акции Tianqi Lithium Corp. подскочили на 19% на Гонконгской фондовой бирже, а Ganfeng Lithium Group Co. выросли на 21%. Австралийские горные компании также отметились ростом, после того, как CATL подтвердил закрытие месторождения в провинции Цзянси. Цены на литий на Гуанчжоуском фьючерсном рынке выросли на максимально допустимую величину.

Будущее месторождения CATL, которое является крупнейшим в китайском литиевом хабе в городе Ичунь, находилось под пристальным вниманием в течение нескольких недель из-за слухов, что местные власти не продлят его лицензию. Это месторождение составляет около 6% мирового производства лития, согласно данным Bank of America, а другие месторождения в регионе обеспечивают еще минимум 5%.

"Я думаю, это означает, что цена на литий в ближайшей перспективе имеет большой потенциал для роста", - сказал Мэтти Чжао, соруководитель отдела китайских акций в банке, в интервью для Bloomberg TV.

Производители лития столкнулись с глобальным избытком предложения, ухудшенным сложными условиями спроса на электрические автомобили, в частности из-за отмены стимулов для этой отрасли в США при президентстве Дональда Трампа.

CATL, крупнейший в мире производитель аккумуляторов, подтвердил закрытие своего месторождения Цзяньсяво утром в понедельник, заявив, что оно пытается обновить свою лицензию без дополнительных подробностей.

Работа будет приостановлена по меньшей мере на три месяца, сообщили Bloomberg News источники, знакомые с ситуацией, после того как срок действия лицензии на добычу истек 9 августа.

Китайская компания заявила, что остановка не окажет большого влияния на ее общие операции, и ее акции выросли на 2,8% на Гонконгской фондовой бирже, хотя позже частично откорректировались.

