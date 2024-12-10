Минобороны вернуло государству участок под Киевом, где охотились богатые клиенты

Министерство обороны вернуло в собственность государства земельный участок площадью более 5 га на берегу озера в Киевской области.

Об этом сообщает прессслужба Минобороны.

Участком незаконно завладели в 2017 году частные лица, которые имели "административное влияние, финансовые ресурсы и депутатские полномочия", указано в сообщении.

На участке был построен центр отдыха с вертолетной площадкой и услугами организации охоты для состоятельных клиентов. Площадь имущественного комплекса - 1700 кв.м..

В министерстве отмечают, что такие случаи незаконного завладения государственным имуществом нередки.

После распада СССР на территории Украины осталось много охотничьих и рыболовных хозяйств, владельцем которых в соответствии с законодательством было Минобороны.

"За последние три года Министерству обороны удалось вернуть 14 объектов общей площадью более 6500 квадратных метров и 800 гектаров земли в разных областях Украины", - прокомментировал заместитель министра обороны Дмитрий Клименков.

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