Правительство разрешило бронировать 100% работников предприятий критических для нужд армии

Кабинет министров принял изменения в Порядок бронирования военнообязанных, которые расширяют возможности сохранения кадров для предприятий, обеспечивающих обороноспособность страны во время военного положения.

Об этом сообщает Министерство экономики.

Отмечается, что основные изменения:

- бронирование 100% военнообязанных предприятий, учреждений и организаций, которые определены критически важными для обеспечения потребностей Вооруженных Сил Украины и других военных формирований;

- введены особые условия для предприятий, охраняющих объекты ТЭК.

"Такие предприятия могут применять любые три установленные критерии - пока не являются обязательными критерии об отсутствии задолженности по уплате налогов и уровня средней ЗП по предприятию не менее 20 тыс. грн. Также для них отменены требования по уровню среднемесячной зарплаты забронированных не менее 20 тыс. грн", - сообщили в Минэкономики.

Условия для бронирования остаются неизменными. Предприятие должно быть включено в перечень критически важных - по представлению соответствующего органа (Минобороны, Минэнерго и т.д.).

Подача заявления осуществляется исключительно в цифровом формате через портал "Дія". Ответственность за формирование списков предприятий возложена на уполномоченные государственные органы.

В ведомстве напомнили, что действующая процедура бронирования работников происходит через единый государственный портал "Дія".

Напомним:

В Украине после изменений в правилах бронирования компании смогут забронировать больше специалистов. Теперь в общее количество военнообязанных на предприятии зачисляют работников, которых мобилизовали после 18 мая 2024 года.