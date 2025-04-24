Кабмин установил потолок финансирования для АОЗ и ДОТ в 700 миллионов - Жумадилов

Кабинет министров установил потолок для финансирования Агентства оборонных закупок и Государственного оператора тыла.

Об этом в интервью Liga.net рассказал глава АОЗ Арсен Жумадилов.

По словам Жумадилова, прогноз финансирования предусматривает дефицит как для ДОТ, так и АОЗ.

Причиной этому является потолок финансирования, который Кабмин выделил для учреждений: для АОЗ - 450 млн грн, для ДОТ - 250 млн грн.

Самой большой графой расходов АОЗ и ДОТ, по словам Жумадилова, является фонд заработных плат, который будет сокращен в результате объединения ДОТ и АОЗ.

Само объединение может произойти после отмены военного положения.

"Подготовку (к объединению - ред.) надо начать уже. И именно в рамках этого проходит согласование приказ Министерства обороны по реорганизации ГП "Государственный оператор тыла". С тем, чтобы все правопреемство по контрактам и всем остальным перешло к ГП "Агентство оборонных закупок", - сказал Жумадилов.

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Напомним:

Министерство обороны 6 марта назначило на должность директора Агентства оборонных закупок Арсена Жумадилова.