Счет на миллиарды: сколько налогов может принести экспорт украинского оружия

Украина потенциально может получать до 2 миллиардов евро налогов от контролируемого экспорта украинского вооружения в год.

Такое мнение высказал заместитель председателя NAUDI Сергей Высоцкий на мероприятии УП "Война 2025. Оружие, люди, деньги".

Так, по его словам, украинская отрасль производства оружия может генерировать продукцию на 20 миллиардов долларов в год.

В то же время нехватка средств для полной загрузки производства составляет 12 миллиардов долларов. Чтобы дозагрузить производственные мощности оружия можно привлечь внешнее финансирование, но если его нет - прибегнуть к контролируемому экспорту оружия.

"Поскольку у нас загружено 30-40% производственных мощностей, то можно разрешить контролируемый экспорт. Экспорт вооружения может генерировать до 2 миллиардов евро налогов для государства в год", - сообщил он.

Вместе с этим, эти налоги могут направить на дополнительное производство оружия.

В то же время исполнительный директор Технологических сил Украины Екатерина Михалко утверждает, что юридического запрета на экспорт украинского оружия за границу нет.

"Не существует юридического запрета экспорта. Не существует ни одного постановления или закона Украины, который утверждает, что экспорт оружия закрыт. И это трагедия, что у нас целый рынок блокируется без всякого юридического документа", - пояснила она, добавив, что даже избыточную технику не выпускают за границу.

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