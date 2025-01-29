Минобороны закупило под госгарантии первые грузовики для ВСУ

Министерство обороны Украины в январе передало боевым бригадам полноприводные грузовые автомобили от украинского производителя для выполнения специальных и боевых задач.

Об этом сообщает прессслужба министерства.

Речь идет о первой партии транспорта, закупленного в рамках одного из контрактов под государственные гарантии на поставку вооружения и военной техники для нужд армии.

"Государственный контракт был заключен в декабре 2024 года. А уже в январе 2025-го мы получили около 80 единиц грузовой техники с колесной формулой 4х4 и 6х6. В них можно перевозить личный состав и грузы военного назначения", - уточнил директор Департамента политики закупок Минобороны Глеб Каневский.

Локализация производства этих автомобилей в Украине превышает 50%.

По словам Каневского, в 2024 году Минобороны сделало акцент на закупках под госгарантии военной техники для тыла: бронированные автомобили и медэваки, специальная грузовая техника, банно-прачечные комплексы, топливозаправщики и т.д..

В 2025 году министерство сфокусируется на закупке средств поражения.

Напомним:

Министерство обороны начало лицензированное производство современных FPV-дронов на базе одного из государственных предприятий.

Государственный оператор тыла (ДОТ), закупочное агентство Министерства обороны, начал внедрять новую модель поставки продуктов для ВСУ и заключил договор с ООО "ЮТ Компани".