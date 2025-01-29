Украинская правда
Все разделы
Укр Рос
Поддержать УП
Укр Рос
Нова економіка: криптовалюти, CBD та OnlyFans

Минобороны впервые отделило закупку продовольствия от логистики: ДОТ заключил соглашение

Виктор Волокита — 29 января, 13:39
Минобороны впервые отделило закупку продовольствия от логистики: ДОТ заключил соглашение
Міноборони

Государственный оператор тыла (ДОТ), закупочное агентство Министерства обороны, начал внедрять новую модель поставки продуктов для ВСУ и заключил договор с ООО "ЮТ Компани".

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.

Отмечается, что пилотный проект стартует в Киеве и Киевской области и предусматривает четкое разграничение функций закупок и логистики.

В Минобороны пояснили, что новый контракт имеет существенные отличия от действующей модели снабжения.

Отныне функции контрактирования производителей переходят непосредственно к ДОТ, а за логистическим оператором остается лишь:

  • полнота, своевременность и качество транспортировки в воинские части продовольствия;
  • складские операции на собственных мощностях;
  • координация процессов отгрузки товаров;
  • документационное сопровождение и закрытие оплат.

Такой подход, считают в Минобороны, позволит сделать процессы закупок более прозрачными и управляемыми.

Кроме того, пилотный проект предусматривает постоянный мониторинг результатов для дальнейшего совершенствования и масштабирования на другие регионы.

"Мы уже видим значительный интерес со стороны известных украинских брендов. Благодаря открытому отбору производителей в рационе военных появятся продукты, знакомые им из гражданской жизни", - добавила директор программы питания ДОТ Галина Литош.

Напомним:

Министерство обороны начало лицензированное производство современных FPV-дронов на базе одного из государственных предприятий.

Минобороны

Последние новости