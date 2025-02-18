Нескінченні боєприпаси. Як українські тренажери допомагають армії приборкати "зоопарк" нової зброї

Декілька українських компаній виробляють тренажери та симулятори військової зброї і техніки. Як вони допомагають новобранцям?

Осенью бойцы одной из мобильных огневых групп зафиксировали на видео сбитие ракеты из пулемета Browning M2. Событие редкое и почти случайное. Чтобы оно стало возможным, бойцам нужно было вовремя среагировать, направить пулемет в нужном направлении, правильно оценить дальность и скорость цели и начать метко стрелять по ракете на опережение.

Весь алгоритм действий они регулярно отрабатывают на тренажерах виртуальной реальности (VR) украинской компании Logics7, которые полностью имитируют работу мобильных групп ПВО и приучают к работе в различных боевых ситуациях.

За последние три года в Украине появились сотни единиц нового вооружения, на котором защитники едва успевают учиться. Во время вторжения в Киевскую область для уничтожения российской техники из комплексов FIM-92 Stinger и FGM-148 Javelin нашим военным иногда приходилось пользоваться только инструкциями с YouTube.

Сейчас же сразу несколько украинских компаний производят тренажеры и симуляторы, которые полностью имитируют форму, вес оружия и его боевую работу. Благодаря им бойцы быстрее овладевают функционалом и оттачивают тактику применения. Инструкторы могут моделировать различные боевые ситуации, следить за действиями курсантов и вместе с ними анализировать ошибки.

Командующий Сухопутных войск Михаил Драпатий назвал качественную подготовку личного состава, в частности обеспечение учебных центров качественными тренажерами, приоритетом в своей программе изменений, а глава фонда "Вернись Живым" Тарас Чмут отметил, что люди - это главный "геймченджер" Украины, а их обучение - ключевой вектор работы фонда в 2025 году.

Опрошенные ЭП производители тренажеров и симуляторов отмечают, что спрос на их продукцию с 2022 года вырос в несколько раз. Сегодня их производят как опытные компании, работающие на этом рынке десятки лет, так и относительно новые фирмы из IT-индустрии.

Лазеры, виртуальные мобильные группы ПВО и танковые кабины

Обучение военных с настоящим оружием важный, но дорогой процесс. Стоимость систем вооружения, боеприпасов, логистики на полигоне, макетов целей, персонала и другой инфраструктуры высока, особенно когда надо подготовить сотни тысяч людей. Поэтому по крайней мере часть обучения армия переводит на современные тренажеры.

Одними из самых популярных на рынке являются лазерные тренажеры. Их производят сразу несколько компаний. Как они работают?

Читайте также: Сбить шахед за 500 гривень. Мировая гонка вооружений переходит к боевым лазерам

На большой белый экран проецируется картинка с танками и пехотой противника. Военные должны уничтожать их из макетов стрелкового или противотанкового оружия, которые полностью имитируют вес, габариты, систему прицеливания, предохранители и баллистику реальных образцов.

Арсенал компании Logics7

Упражнение начинается с настроек боя. Инструктор размещает на виртуальном полигоне свои подразделения, вражескую технику, выставляет погодные условия, определяет комплекты вооружения, тактику наступления врага и другие параметры.

Во время выстрела макет выпускает лазерный луч. Инфракрасная камера фиксирует точку попадания на экран, и далее компьютер по таблицам стрельб высчитывает, произошло ли поражение.

Тренировка на лазерном тренажере Logics7

Занятия на таких тренажерах могут быть и групповыми. Инструктор создает боевую ситуацию, а командир отделения расставляет бойцов на позиции и разделяет зоны ответственности. И уже по результатам боя делается вывод, насколько адекватно командир отдает приказы и способны ли бойцы выполнять его команды.

Симулятор не сможет повторить те же звуки, отдачу и прилив адреналина, который испытывает военный во время стрельбы на полигоне или в бою. Однако хороший тренажер позволяет быстро ознакомиться с принципами работы различного оружия, до автоматизма натренировать работу с его органами управления, отработать тактику применения или просто "освежить" свои знания.

Идея компании Logics7 при разработке тренажера заключалась в том, чтобы его можно было устанавливать в пунктах дислокации бригад, а не только в учебных центрах в глубоком тылу. "Подошло пополнение новобранцев, пришли новые незнакомые гранатометы, кому-то надо восстановить навыки после ранения - они идут в небольшой тренировочный центр в каком-то подвале за считанные километры от линии соприкосновения, и стреляют, пока им не будет достаточно", - объясняет менеджер по обучению и внедрению тренинговых систем Logics7 Эдуард Бразас.

В последний год все большую популярность приобретают VR-симуляторы мобильных огневых групп ПВО - тех самых, что ездят на пикапах и сидят на крышах, сбивая ракеты и "шахеды". Такие тренажеры в Украине делает несколько компаний, в частности Logics7 и U-Force.

На них бойцы могут оттачивать навыки как в одиночку, так и одновременно всем составом огневой группы. Командир сидит у компьютера и отдает приказы, наводчик подсвечивает цель, стрелок пытается поразить ее из пулемета, а оператор ПЗРК ее добивает. Так военные тренируют не только сбивание, но и взаимодействие.

Тренажер для мобильных групп от Logics7

Чтобы попасть в цель из пулемета, нужно стрелять на опережение. В учебном режиме компьютер подсвечивает нужную зону для стрельбы, чтобы наработать привычку, а потом военный должен сделать все без подсказок. Комплекс учитывает такие факторы как баллистика, скорость ветра, атмосферное давление, нагрев ствола, наличие жилой застройки и тому подобное.

"Военные из мобильных групп иногда приходят к нам, чтобы смоделировать ситуацию и разобрать ошибки, которые они допустили ночью, во время реального боевого задания", - делится Бразас.

Еще одним популярным тренажером являются лазертаги. Украина их использовала еще до большой войны. "Наши лазертаги нужны не только для тренировки стрельбы, но и для налаживания взаимодействия и тактики. Инструктор видит всю статистику, перемещение бойцов, кто в кого попал, кто эффективнее стрелял, кто погиб. И после боя делает разбор полетов", - рассказал ЭП директор компании U-Force Сергей Середа.

Курсанты вместе с амуницией надевают сенсоры, которые реагируют на попадание лазерного луча и берут в руки автоматы, которые этими лучами "стреляют". В программном обеспечении тренажера учтено количество патронов в магазине и скорость стрельбы. Для большего реализма выпуск луча лазера можно привязать к выстрелу холостым патроном.

Перед боем военные надевают специальные браслеты, которые ударяют их электрическим током в случае попадания противником. Удар электрошоком также можно получить из-за несоблюдения правил безопасности: например, если стоять позади гранатомета во время выстрела. По словам Середы, разряд тока неприятен на ощущения, поэтому таким образом бойцы будут формировать "условные рефлексы" для сохранения своей жизни.

Лазертаг компании U-force во время учений военных

Среди продукции компании также есть имитаторы гранат и мин, которые во время срабатывания на полигоне раздают сигнал на всех, кто рядом, и тоже наносят "поражение". Сейчас U-Force разрабатывает макеты автоматических гранатометов, которые смогут стрелять с закрытых позиций с помощью учета GPS-координат цели и оператора.

Спрос есть и на тренажеры для операторов беспилотников. Иннокентий Разумов, консультант фонда "Вернись живым", отметил, что в учебном процессе дроны являются расходным материалом. Использование симуляторов и тренажеров помогает минимизировать эти потери.

Модели тренажеров для FPV-дронов на рынке есть, однако проблема развития учебных центров упирается в недостаток профессиональных инструкторов, необходимость рассредоточения личного состава и сложность поиска средств на обучение и подготовку войск.

По словам Разумова, стоимость запуска одной школы БпЛА в среднем стоит 35 млн грн. Приобщиться к сбору на оборудование для школы операторов дронов от "Вернись живым" можно по ссылке .

Сложнее ситуация с тренажерами для беспилотников самолетного типа. Для имитации полета каждой модели БПЛА нужно иметь доступ к коду и техническим характеристикам, поэтому разработкой тренажеров для украинских разведывательных беспилотников занимаются сами их производители.

Обустроенный класс для обучения операторов FPV-дронов "Вернись живым"

В Украине существуют и более технологически сложные и зрелые продукты. Речь идет о нескольких компаниях, которые десятилетиями изготавливают тренажеры и до большой войны даже поставляли их на мировой рынок. Например, конструкторское бюро "Логика" производит большие системы, которые полностью имитируют панель управления зенитно-ракетными комплексами.

Тренажер комплекса С300 от КБ "Логика"

Другая компания, руководство которой попросило не упоминать ее названия, производит симуляторы кабин различной бронированной техники, полностью имитируя звук, динамику движения и приборы для управления. Программное обеспечение учитывает такие детали, как изношенность ствола, тип боеприпаса, атмосферное давление и тому подобное. Стоимость таких тренажеров измеряется сотнями тысяч долларов.

Также эта компания делает лазерные тренажеры для стрелкового оружия и VR-симуляторы ПЗРК. Они отличаются от упомянутых выше более широким функционалом, однако меньшей мобильностью и более высокой ценой.

Украинский тренажер Т-72 Армия Информ

Военнослужащие из подразделения развития и инноваций вооружения совместно с компанией Aspichi и Национальной академией сухопутных войск сняли учебный VR-фильм "Первый бой". Этот фильм - не тренажер в традиционном смысле, но является частью психологической подготовки военного к тому, с чем он может столкнуться на поле боя. Его верифицировали в Генштабе и теперь показывают новобранцам на БЗВП.

Военные за просмотром фильма "Первый бой"

"Больше всего человека в армии пугает неизвестность. Страх первого боя порождает много проблем: от СЗЧ до отказа выполнять приказы на линии фронта. Мы прописывали сценарий таким образом, чтобы помочь человеку представить, что его будет ждать на фронте, и объяснить, как действовать в той или иной стрессовой ситуации в реальном бою", - рассказал ЭП один из авторов проекта Виталий Кириллов, который в гражданской жизни был соучредителем дизайнерского бюро Hochu rayu.

Бюджет ленты - несколько десятков тысяч долларов. Актерами в этом фильме были курсанты учебного заведения и каскадеры из киноиндустрии. Небольшой фрагмент этого фильма ЭП опубликует на своем телеграмм-канале.

Выход на экспорт

Украинский рынок военных тренажеров и симуляторов динамично растет. Их покупают государство, воинские части, учебные центры, благотворительные фонды, частный бизнес, иностранные партнеры и даже школы для осовременивания предмета Защита Отечества. По данным YouControl, только доходы Logics7 с 2022-го по 2023 год выросли в 10 раз.

В то же время опрошенные ЭП крупные производители говорят, что их заводы недозагружены, а продажа военных тренажеров за границу де-факто запрещена с 2022 года (так же как и экспорт оружия).

"Понимаем, что многие наши тренажеры приоритетно нужны Силам обороны. Так же понимаем, что с экспортом тренажеров в чужие руки могут попасть методы ведения боя наших военных. Контроль за утечкой такой информации и продукции - это важно. Мы готовы работать с различными структурами, чтобы они проанализировали, какой именно продукт мы можем выпускать из страны", - сказал ЭП основатель Logics7 Игорь Белов.

По данным исследовательской компании Research&Markets, мировой рынок военных симуляторов и тренажеров в 2024-м году составил 13,41 млрд долл, а к 2030-му вырастет до 17,89 млрд долл. Рост будет обусловлен усилением глобальной напряженности, расходов стран на оборону, развитие технологий искусственного интеллекта и виртуальной реальности.

Ключевыми игроками на мировом рынке военных тренажеров являются крупные западные вооруженные корпорации, с которыми трудно конкурировать. Но найти свою нишу, особенно среди армий стран "глобального юга", может быть вполне реалистичной задачей для отечественных производителей.

Во-первых, некоторые производители тренажеров уже продавали свою продукцию клиентам из Азии, Африки и некоторых стран НАТО до большой войны. Во-вторых, отечественные компании развивают свой продукт с учетом боевого опыта украинской армии, а значит они близки к реалиям современной войны и имеют большое "портфолио" из подготовленных подразделений.

В-третьих, себестоимость производства тренажеров в Украине значительно меньше, чем в западных странах из-за разницы в оплате труда и стоимости комплектующих.