Минобороны потратит более 44 миллиардов на FPV-дроны в этом году

Министерство обороны Украины планирует закупить FPV-дроны на более 44 млрд грн в 2025 году.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Обеспечить технологическое преимущество над врагом - это одна из ключевых задач на 2025 год. Если в прошлом году основной финансовый ресурс был направлен на закупку дальнобойных deepstrike, то в этом году более 44 млрд грн спланировано на закупку FPV, включая модели на оптоволокне", - заявил директор Департамента политики закупок Минобороны Глеб Каневский.

На встрече с представителями союза "Технологические силы Украины" также обсуждали упрощение бюрократических процедур и масштабирование производства беспилотников. Одним из главных вопросов стало сокращение времени доставки дронов от производителя до военных подразделений.

Также речь шла о расширении круга поставщиков, что поможет ускорить интеграцию новых технологий в войска.

Минобороны отмечает, что регулярный диалог с производителями является ключевым для развития отечественных технологий и совершенствования логистики.